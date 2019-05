Gobierno dará más espectro a cambio de más inversión

LEA TAMBIÉN

El Gobierno persigue un crecimiento de la conectividad del país, a través de una nueva política pública que incentive la inversión del sector privado.

Para ello se prevé lanzar a concurso, en noviembre, la concesión de dos bandas 4G del espectro radioeléctrico del país, un recurso natural administrado y regulado por el Estado, que actualmente se utiliza en apenas un 26,9%, explicó el titular de Telecomunicaciones, Andrés Michelena.



El espectro es el medio por el cual se transmiten las frecuencias de ondas electromagnéticas, que permiten la provisión de servicios de telecomunicaciones.



A mayor uso del espectro, las operadoras tienen a su disposición un mayor ancho de banda y con ello la posibilidad de masificar el acceso a la red 4G. De cara al usuario, esto se puede traducir en más oferta de datos a un mejor precio, explicó Hugo Carrión, especialista en telecomunicaciones.



Además, permitirá una mejor experiencia, con la posibilidad de descargar contenidos de alta resolución a mayor velocidad, añadió Carrión.



El objetivo de la concesión de las bandas de 700 megahertz y de 2,5 gigahertz es incrementar el uso del espectro radioeléctrico hasta en 82%. Y, en consecuencia, aumentar con el tiempo la penetración del Internet móvil, que se ubica actualmente en 43,8%.



Las bases de la nueva política que definirá el concurso las está desarrollando el Gobierno con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Se prevé que una vez que se lleve a cabo el concurso, la concesión se realice en dos meses.



Michelena admitió que el costo (12% en relación con los ingresos) por el uso del espectro es alto en Ecuador, respecto de otros países de la región, lo que ha vuelto poco atractivo invertir en el país. Destacó a Chile como el ejemplo que se debe seguir, donde el Fisco no recibe dinero por el uso del espectro con la condición de que las operadoras reinviertan. Explicó que para ir a un modelo similar se requiere de una reforma a la Ley de Telecomunicaciones, con el fin de mejorar las condiciones para atraer la inversión. “El costo a veces es alto por algunas cargas arancelarias”.



Aclaró que si bien no habrá una disminución en el costo del espectro, sí se devengará con inversión en proyectos sociales, similar al caso chileno.

Dentro del mismo objetivo de aumentar la conectividad, el Gobierno lanzó el pasado 28 de mayo 100 puntos de conexión wifi gratuitos, a escala nacional.



La meta es habilitar 1 000 puntos para el 2021, junto con otros 450 fotorradares de velocidad, que también ofrecerán conexión wifi gratuita.



Ayer al mediodía no estaba activa la red del Jardín Botánico del Parque La Carolina, en Quito, una de las habilitadas en el acto inaugural.



La inversión en el proyecto será de USD 6,7 millones. El servicio lo provee por ahora la Corporación Nacional de Telecomunicaciones.

En total, en el país hay 5 900 puntos de wifi gratuitos, según registros de la Cartera de Telecomunicaciones. Con excepción de los 100 puntos habilitados el martes, estas redes pertenecen al sector privado (malls, aeropuertos y otros).



Los gobiernos locales también han invertido. En Guayaquil hay más de 6 000 puntos de Internet gratuito. Este servicio se implementó en enero del 2015, dijo el exalcalde Jaime Nebot. La red no tiene límites de usuarios y los puntos tienen conexión de fibra óptica, a través de Telconet. El radio de cobertura es de 80 metros. Los sitios de más alta demanda son las paradas de la Metrovía, Malecón 2000 y los parques céntricos. Hasta noviembre pasado, 1,7 millones de usuarios se beneficiaban del servicio.



En Cuenca hay 134 sitios con wifi gratuito, habilitados por la empresa municipal Etapa. 75 están ubicados en espacios del área urbana y el resto en las 21 parroquias rurales. Y en 50 buses urbanos se instalaron equipos para ofrecer wifi gratuito.



En Quito hay más de 500 puntos wifi, según el portal QuitoTeConecta.