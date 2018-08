Gobierno se enfoca en subsidio a gasolina extra y súper

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El ministro de Finanzas, Richard Martínez, señaló este jueves, 2 de agosto del 2018, que el Gobierno estudia varias estrategias para que la situación de la caja fiscal mejore hasta finalizar el año.

Una de ellas es focalizar el gasto del Estado en los subsidios a los combustibles, que borderán los USD 3 000 millones en el 2018, según el titular de Hidrocarburos, Energía y Minas, Carlos Pérez.



Ese fue uno de los temas que Martínez abordó en la cita que mantuvo este jueves durante casi tres horas, con el presidente Lenín Moreno, en Carondelet. Pérez y el Secretario de Gestión de la Política, Paúl Granda, también participaron.



Aunque no hay una decisión tomada al respecto, según Martínez, lo que sí está decidido es que el gas y el diésel quedaron fuera del análisis.



Ambos derivados se llevan el 66% del total del subsidio. Entre enero y mayo de este año, el Fisco destinó USD 490 millones para las subvenciones para los dos combustibles, según datos del Banco Central.



“El interés es garantizar el gasto social y corregir distorsiones. No se evalúa en lo absoluto el subsidio al gas ni al diésel. El gas no se topa y el diésel no se topa, para tranquilizar a la gente y evitar especulaciones”, aseguró este jueves.



De ahí que el espacio de focalización se centraría en las gasolinas, que corresponden al 34% del monto total de subsidios. Esta subvención tuvo un costo para el Fisco de USD 248 millones en el primer quimestre del año, según el Central.



Según el titular de Finanzas, es necesario evaluar “el efecto distorsionador” de la subvención de la gasolina que consumen vehículos de alta gama.



La posible focalización ya ha generado reacciones entre transportistas, representantes de empresas automotrices y distribuidores de combustibles.



Estos sectores coinciden en que es necesaria una revisión, siempre y cuando no se afecte a los sectores más vulnerables.



Los taxistas y los distribuidores de combustibles plantean una eliminación de la subvención de la gasolina extra y súper para quienes tienen autos particulares.



Mientras que los transportistas están de acuerdo con una focalización, pero siempre que se mejore previamente la calidad de los combustibles que se distribuyen en el país.



Los industriales y las empresas automotrices consideran que aplicar ayudas económicas generalizadas beneficia a quienes más ingresos tienen y desalienta el uso de autos híbridos o eléctricos.



Gremios de trabajadores también se han pronunciado. La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedout) plantea que el Gobierno realice un estudio previo para focalizar estas subvenciones, señaló Mesías Tatamuez, presidente de Cedocut, en un comunicado.

Trabajo con el BID



Tras la reunión en Carondelet, el presidente Lenín Moreno viajó a Guayaquil. El Mandatario tiene previsto reunirse este viernes, 3 de agosto del 2018, con Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



Según el representante de este ente multilateral, Ecuador está en proceso de apertura económica, con especial foco en el sector privado como motor de desarrollo.



El titular del BID adelantó que en el diálogo con el Primer Mandatario abordará todo lo que está haciendo el Banco y lo que va a hacer con el Gobierno de Ecuador en los próximos años, durante el mandato del Jefe de Estado hasta el 2021.



Martínez mencionó que uno de los puntos claves de trabajo con el ente es la revisión de los activos y empresas del Estado, en la que colaborará el BID.



El presidente del multilateral dijo que la revisión del estado de las 22 empresas públicas se enmarca en un “proceso de transformación en el que está Ecuador, de encontrar más eficiencia dentro el patrimonio que tiene la nación”.



Aunque ya existe un plan de optimización de las empresas del Estado es necesario mejorarlo, dijo Martínez. El BID entregará un crédito por USD 190 millones al país, una vez que se apruebe la Ley de Fomento Productivo en la Asamblea.



En contexto



El país pasó de tener 33 subsidios en el 2010, a 16 en el 2018. Además de los subsidios a los combustibles, que representan el 47% del total, también se entregan subvenciones sociales a sectores vulnerables.