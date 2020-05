¿Por qué se redujeron las cifras oficiales de contagios de covid-19 en Ecuador?

LEA TAMBIÉN

"El procesamiento de datos es un proceso sistemático, complejo, dedicado, disciplinado". Con esas palabras el viceministro de Salud, Xavier Solórzano, empezó su explicación sobre la variación en la cifra de casos confirmados de covid-19 en Ecuador, después de que la mañana de este miércoles 6 de mayo del 2020 se constatara una reducción de 31 881 personas contagiadas a 29 420, en 48 horas.

"La limpieza y depuración (de datos) son un proceso normal y rutinario para obtener información fidedigna", aseguró Solórzano la tarde de este miércoles, en cadena nacional. Según el Viceministro, este es un proceso que se realiza desde hace un tiempo en el monitoreo del covid-19 en el país.



Solórzano aseguró que el sistema de vigilancia epidemiológica de Ecuador "data de hace algunas décadas y tiene algunas limitaciones tecnológicas". Con la llegada de la pandemia del covid-19 a Ecuador, la cantidad de datos "implicó que ese sistema no responda a las necesidades actuales. Nadie estuvo preparado en el mundo para esta pandemia", aseguró.



Según Solórzano, por esa razón, se procedió a rectificar las bases de datos. "Teníamos dos fuentes de datos", aclaró. Una era la base de datos del laboratorio que hace el procesamiento de muestras y del otro lado estaban los registros en la base de datos del sistema de vigilancia epidemiológica. En las últimas semanas las bases se juntaron y entonces ocurrieron las duplicaciones, aseguró Solórzano.





Solórzono dijo que las cifras "son los registros de las personas que se han hecho la prueba", por lo que los datos de pacientes asintomáticos no se incluyen en los informes.



Los 2 400 casos de diferencia que hubo entre el lunes y hoy fueron duplicados, según aseguró el viceministro. "Hemos limpiado eso", afirmó y contó que se logró, con un nuevo programa, que los registros sean asignados a una misma persona, sin importar el número de pruebas que se realice. Anteriormente, según su explicación, el sistema podía llegar a contabilizar como casos distintos las pruebas que se realizaba un mismo ciudadano.



La realidad, dijo el viceministro, fue que las herramientas tecnológicas que tenía el país, no permitieron responder a la realidad de la llegada del covid-19.



Sobre si las cifras se seguirán ajustando en los próximos días, Solórzano aseguró que se espera que ya no sean valores significativos. "En este momento yo creo que ya no vamos a tener cambios así significativos, habrán cifras pequeñas, siempre los ajustes son necesarios, pero repito nuestro compromiso de transparencia y de informar con veracidad lo que está ocurriendo con esta pandemia".



Puso como ejemplo el caso de una persona que se realice una prueba y aparezca en los registros como un caso con sospecha, que se añadirá a la lista de casos confirmados o descartados según arrojen los resultados de los tests.



Aprovechó su intervención para hacer un llamado a la ciudadanía frente a las imágenes de aglomeraciones que se han registrado en el país desde la entrada en vigor de la etapa de distanciamiento social el pasad 4 de mayo. Pidió que no se descuide el uso de mascarilla, gel desinfectante y lavado adecuado de manos.



Además solicitó que se cumpla con el distanciamiento social y se cuide a las personas más vulnerables frente a esta enfermedad como son los adultos mayores, las personas con enfermedades crónicas.



Horas antes en Twitter, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador informó "que las variaciones que se registran en el boletín de cifras de covid-19 se deben a la validación constante que identifica registros duplicados de muestras asociadas a los resultados de laboratorios de segundas y terceras muestras". La entidad aseguró que la información sería ampliada en la cadena.

EL COMERCIO conversó con un ciudadano, de 32 años, que vive en Guayaquil. Y que cree que su estado de salud está reportado en dos ocasiones en el Ministerio de Salud. Por lo que no le sorprende que hoy, la Cartera reconozca los errores al ingresar los datos, desde el 29 de febrero, fecha en que se registró el primer caso confirmado.



El guayaquileño pidió mantener la reserva de su nombre, pero contó que el 24 de marzo, el Ministerio de Salud le aplicó una prueba PCR, para confirmar si estaba o no contagiado con covid-19. Sintió síntomas desde el 17 de marzo. El mismo 24 de marzo, gracias al seguro de la empresa en donde labora, pudo someterse a una prueba PCR en un laboratorio privado. El resultado de esta última le permitió acceder al tratamiento, ya que cinco días después le confirmaron que estaba infectado.



El Ministerio de Salud le entregó el resultado de la prueba tomada el 24 de abril, cuatro semanas después. Y luego de insistir en el 'call center' 171 le aplicaron una nueva prueba el 24 de abril. Él le dijo a la funcionaria que tuvo síntomas desde el 18 de marzo, pero ella decidió colocar 2 de abril, porque le estaban haciendo un segundo test con PCR.



"Es absurdo, soy la misma persona, pero debo tener dos historias diferentes. Además nunca me han dado un resultado por escrito o por e-mail. Todo ha sido vía telefónica, incluso eso me preocupa porque cómo justifico mi inasistencia al trabajo", dijo el ciudadano, que no sabe si consta como recuperado.

Médicos consultados por este Diario, que prefirieron la reserva de sus nombres, dijeron que debe haber miles de duplicaciones de resultados, no solo por pruebas PCR sino por los test rápidos que se toman a las mismas personas, sin detallar que se trata solo de un paciente.