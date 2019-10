El Gobierno está dispuesto a bajar aranceles para transportistas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Gobierno mantiene conversaciones con gremios de transportistas a propósito de la eliminación del subsidio a los combustibles y su impacto en los precios de los productos.

"Es natural que si suben los combustibles los transportistas pidan algún tipo de compensación", dijo este 2 de octubre de 2019, el secretario particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, en una entrevista en Ecuador TV.



En ese sentido, mencionó que "podemos llegar a un acuerdo con ellos en bajar los aranceles de las llantas, de los insumos, de los repuestos, eso no es un problema".



Con la liberación de los combustibles, el precio de la gasolina extra será de USD 2,30, mientras que el diésel costará USD 2,20, expuso Roldán y explicó que las tarifas fluctuarán de acuerdo al precio internacional del petróleo.



Sobre el incremento que puedan tener otros productos debido al aumento de las gasolinas, dijo que estos deben ser razonables. Las gobernaciones e intendencias vigilarán que no haya especulación de precios.

Video: Lenín Moreno anuncia medidas económicas