El Gobierno teme demandas por los resultados de la consulta en Girón

Los gironenses que se oponen a la minería se autoconvocaron para la Fiesta del Agua, que se realizará el próximo sábado. Ese día celebrarán los resultados de la consulta popular en la que 7 135 empadronados (86,7%) se opusieron a la actividad minera en el sistema hidrológico de Quimsacocha.

“El triunfo fue rotundo y la decisión del pueblo debe respetarse”, dijo hoy, martes 26 de marzo del 2019, María Matute, quien votó en la mesa 16 del colegio Ciudad de Girón.



Según ella, fueron a las urnas a defender el agua para las presentes y futuras generaciones. “Ahora haremos que se respete esta victoria”.



El mismo criterio tiene Patricia Mogrovejo. Para ella, los resultados de la consulta son el mecanismo legal para retirar la concesión y para que abandone la zona la compañía canadiense INV Metals, que tiene la concesión de Loma Larga y que está en las inmediaciones de Quimsacocha.



La próxima semana se realizará una reunión de las organizaciones vinculadas a la defensa del agua para definir las siguientes acciones. “Solo esperamos que el CNE proclame los resultados oficiales”, señaló Mogrovejo.



Johnny Tapia preside los sistemas de agua de Girón, que agrupan a más de 1 000 usuarios. Tiene 36 años y se involucró en la oposición minera hace tres años. “El agua vale más que el oro. Esa ha sido nuestra lucha por más de 20 años”.

Él fue uno de los 46 veedores, que controlaron los resultados en las juntas receptoras del voto. También, hubo veedores que apoyan la minería.



El resultado de la consulta en Girón es un “golpe” para la industria minera en Ecuador, dijo el ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Carlos Pérez. “Las empresas están preocupadas y ojalá esto no cause que la inversión privada no llegue”.



Según él, el resultado de la consulta impacta a la parte de la concesión que está en Girón. Le preocupa que se planteen demandas en contra del Estado porque hay contratos firmados con esta minera.



“Estoy seguro de que nos llevarán a arbitraje y muy probablemente perderemos. Esto le costará bastante dinero al país”, dijo Pérez.



El presidente de la Junta Parroquial de San Gerardo, Víctor Barreto, está a favor de la actividad minera. “Tenemos miedo de que si sale esta empresa formal nos invadan los mineros ilegales como ocurre en Buenos Aires (Imbabura)”.



Él dijo que su grupo respetará los resultados, pero tiene cuestionamientos. El primero, señaló Barreto, es que recién a las 17:00 del martes 19 de este mes, el CNE les autorizó la posibilidad de hacer campaña por el sí. “A los opositores les aprobaron hace varias semanas y nosotros solo tuvimos dos días”.

Además, no está de acuerdo que se haya hecho la consulta en la misma fecha de las elecciones seccionales porque todos los candidatos a la Alcaldía de Girón, “hicieron campaña en contra de la minería”.



El otro cuestionamiento de Barreto es que la consulta no se debía realizar en todo el cantón Girón, sino solo en las parroquias San Gerardo (cantón Girón), Chumblín (San Fernando) y Victoria del Portete (Cuenca) porque en el estudio del proyecto minero solo considera a estos poblados como las áreas de influencia directa. “Los opositores llevaron la consulta a otros lugares para ganar”.



En Girón, el ausentismo fue del 40,17% de los 15 363 empadronados. Mogrovejo dijo que ese alto porcentaje se debe a la migración. “La mayoría de migrantes viven Estados Unidos y solo regresa para Navidad”.