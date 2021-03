Gobierno dispone cuarta fase de entrega del Bono de Protección Familiar de USD 120

La entrega del bono de protección por la emergencia sanitaria del covid-19 en el Ecuador entrará a su cuarta fase.

En el Decreto Ejecutivo 1279, firmado el 22 de marzo del 2021 por el Presidente de la República, se detalla que accederán a esta transferencia monetaria única de USD 120 “aquellos núcleos familiares y personas sin relación de dependencia, afiliados al Seguro Social Campesino y afiliados al Trabajo No Remunerado en el Hogar, a excepción de aquellas personas que cuenten con seguridad social contributiva”.



Las personas que no podrán acceder al bono del USD 120 son aquellas beneficiarias o que en su núcleo familiar acceden a bonos y pensiones de las transferencias monetarias o aquellas que realizaron el cobro en las fases 1, 2 y 3 del Bono de Protección Familiar o del Bono de Apoyo Nutricional, otorgado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social. no podrán acceder al cobro en esta oportunidad.



La elaboración de la base de datos de los beneficiarios se realizará sobre la información de la base de datos de Registro Social 2018 y 2014 de abril del 2020.

El Decreto detalla que el Ministerio de Inclusión Económica y Social determinará los requisitos y procedimiento para su entrega.



El Ministerio de Economía y Finanzas deberá asignar los fondos para que se realice el pago del bono.