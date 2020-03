Gobierno reitera créditos de hasta USD 1 millón para sector productivo afectado por efectos del covid-10

LEA TAMBIÉN

El Gabinete Ampliado que lideró en Guayaquil el presidente Lenín Moreno trató, principalmente, dos ejes: el covid-19 en el área de salud y la situación económica del país. La jornada se desarrolló la mañana y tarde de este viernes 6 de marzo del 2020.

Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia, informó que también se tocaron otros temas como la disminución de trámites en el sector público, el buen trato en el servicio público, la mejoría en el agendamiento de citas médicas en el IESS y la campaña gubernamental de desnutrición infantil.



El ministro de Comercio Exterior y Producción, Iván Ontaneda, afirmó que el coronavirus tiene un impacto económico para todas las economías del mundo, de la cual Ecuador no es ajeno.



Refirió que esta semana se creó una mesa técnica que ya concluyó en la necesidad de otorgar créditos oportunos para compensar el déficit que tienen ciertas cadenas en el pago de sus productos, por la ralentización del comercio con China y otros destinos importantes.



Algunos de los sectores que se pueden ver afectados son el de la pitahaya, camaronero, bananero, floricola, indicó.



"En ese sentido la banca pública ha creado créditos inmediatos que serán atendidas máximo en cinco días con hasta USD 1 millón como capital de trabajo para las cadenas productivas".



También dijo que se está atendiendo la logística afectada por los retrasos en puertos internacionales, lo que genera costos adicionales que no tenían previstos en el sector exportador e importador.



Ontaneda aseguró que países europeos, Estados Unidos y China han paralizado algunas de sus actividades, lo que hace que se consuma menos petróleo.



"Cuando se consume menos petróleo, el precio del crudo baja y cuando baja el precio del crudo sube el riesgo país, es un problema serio para el Ecuador, lo tomamos con toda la seriedad del caso porque eso significa menos ingresos en las arcas públicas".



Sobre el covid-19, el gobernador de Los Ríos, Camilo Salinas, reiteró que en el país se mantienen 13 de casos positivos. Doce de ellos tienen sintomatología leve y cumplen aislamiento en sus domicilios.



Reiteró que cuatro de ellos no presentan síntomas y dos, de mantener esa tendencia, serían sacados del cerco epidemiológico la próxima semana.

Salinas también se refirió al buque de guerra de la Armada Nacional que fue puesto en cuarentena en la Base Naval de Guayaquil. Hoy, 6 de marzo, serían sacados del aislamiento los 50 marinos, pues el caso sospechoso resultó negativo para coronavirus.