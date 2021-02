Gobierno dispuso la creación de la empresa de Servicios Postales del Ecuador

El Gobierno a través del Decreto Ejecutivo 1244, suscrito este 23 de febrero del 2021, dispuso la liquidación de la Empresa Pública Correos del Ecuador y la creación de una nueva firma denominada Servicios Postales del Ecuador.

La nueva empresa tendrá como objetivo garantizar la continuidad del Servicio Postal Universal (SPU). También se conformará bajo un nuevo modelo de gestión que permita entregar un servicio eficiente, de calidad y precios asequibles, informó el Ministerio de Telecomunicaciones (Mintel) a través de un comunicado.



Esta decisión responde, según el comunicado remitido por el Mintel, a una profunda crisis de liquidez derivada de un modelo de gestión que afecta a Correos del Ecuador. Esto ha mermado su capacidad operativa y la calidad de la prestación de sus servicios postales. Por esto, se ha imposibilitado la distribución y entrega oportuna de paquetería provocando una entrega limitada del SPU.

Correos del Ecuador no cuenta tampoco con un balance real y auditado sobre su realidad financiera. La administración actual incluso detectó el no registro y la no conciliación de activos, la subvaloración de obligación y la existencia de pasivos no registrados por un monto aproximado de USD 8,4 millones.