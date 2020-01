Gobierno anuncia mayores controles al sistema de facturación del cilindro de gas de uso doméstico

LEA TAMBIÉN

Desde este martes 7 de enero del 2020, el Gobierno Nacional fortalecerá los controles al sistema de facturación en las distribuidoras de gas de uso doméstico. Así lo señaló Juan Sebastián Roldán, secretario de Gabinete de la Presidencia.

El funcionario sostuvo que el precio del cilindro de gas de uso doméstico se mantiene en USD 1,60 y que no se prevé una revisión de ese subsidio. Agregó que el Gobierno está “formalizando el sistema de facturación de algunas distribuidoras para que paguen los impuestos”.



En esa línea, aseguró que el impuesto al valor agregado (IVA) ya consta en el precio de USD 1,60. Además, advirtió que las distribuidoras que especulen con el valor de las bombonas recibirán sanciones. Incluso amenazó con el cierre de operaciones.

“Aquellas distribuidoras que especulen con el valor del gas recibirán grandes sanciones“. Sebastián Roldán, secretario de Gabinete de la Presidencia, anuncia controles. Dice que el precio del cilindro de gas es USD 1,60



— El Comercio (@elcomerciocom) January 7, 2020



Roldán sostuvo que el objetivo es delinear la “trazabilidad” del producto para que no sea utilizado, por ejemplo, en piscinas u otros sitios en los que se debería emplear otro tipo de combustible.



La ministra de Gobierno, María Paula Romo, ratificó que no se está analizando ninguna modificación al precio del gas. Agregó que grandes cantidades de este combustible se destina al contrabando y por ello se reforzarán los controles. Pidió no caer en “suspicacias” ni distorsiones sobre el precio del gas y rechazó que se utilice este tema para intentar generar nuevas jornadas de protesta.