Gobierno plantea una compensación mensual de USD 50 al taxismo; el gremio cuestiona el mecanismo

El presidente Lenín Moreno inauguró el último Gabinete Ministerial del año en el Palacio de Carondelet, en el Centro Histórico de Quito. El encuentro de ministros y secretarios de Estado se instaló pasadas las 11:15 de este miércoles 19 de diciembre del 2018. A la cita también asistió el vicepresidente Otto Sonnenholzner, quien agradeció la confianza del Primer Mandatario.



Moreno se refirió al ajuste al subsidio a la gasolina extra, ecopaís, así como la liberación de la importación del diésel industrial. El Jefe de Estado habló del "difícil país que heredó" y sostuvo que se tomaron decisiones que se "evadieron durante más de 40 años".



El Mandatario dijo que el alza del precio de los combustibles busca estabilizar las cuentas fiscales y la economía. Añadió que lo recaudado por el ajuste, se depositará en una suerte de fideicomiso para financiar proyectos de salud, educación y atención a jubilados.



Antes de que se instale el gabinete, llegaron a Carondelet los representantes de las cámaras y federaciones de transporte, en sus distintas modalidades.



Santiago Cuesta, consejero presidencial, señaló que los transportistas acordaron "apoyar al Gobierno". El funcionario contó que se explicó a los dirigentes cómo se efectuaría la compensación para los vehículos que usan gasolina extra o ecopaís, sobre todos taxis.



En el caso del diésel, Cuesta ratificó que el precio no variará. "No hay afectación al transporte de pasajeros, escolar o de carga, pues no se modifica el valor del diésel", sostuvo el funcionario.



En esa línea, Cuesta dijo que se pidió a las federaciones de taxistas que elaboren una lista unificada con todos los representantes legalmente registrados para que accedan a la compensación. Este listado será cotejado con los registros de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). Lo mismo ocurrirá con las camionetas que presten este servicio.



Cuesta reiteró que los taxistas informales no podrán acceder a esta salvedad. "No les vamos a dar apoyo al taxismo informal, deberán formalizar su situación para ser objeto de beneficio, a través de federaciones de transporte" , dijo Cuesta.



La propuesta del Gobierno es depositar unos USD 50 cada mes en las cuentas de cada taxista registrado. Bajo este mecanismo, los taxistas deberían pagar el nuevo precio del combustible en cada gasolinera y a fin de mes recibirían la compensación. Cuesta agregó que el valor de la compensación variará de acuerdo al cilindraje.



Sin embargo, Jorge Calderón, presidente de la Federación Nacional de Taxis del Ecuador, dice que el gremio todavía no ha aceptado el mecanismo de compensación de USD 50 planteado por el Gobierno.



Los dirigentes piden que no se les deposite el dinero cada mes sino que puedan acceder a la compensación directamente en cada gasolinera. Calderón adelantó que por la tarde tendrán otra reunión con representantes del Gobierno.



El dirigente sostiene que el nuevo precio de las gasolinas extra y ecopaís implicaría un gasto adicional de USD 5 para los taxistas, diariamente. Según los dirigentes, a escala nacional existirían entre 60 000 y 80 000 taxistas.



Abel Gómez, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Interprovincial del Ecuador (Fenacotip), dijo que el ajuste no afecta al diésel, que es el combustible utilizado por esa modalidad.



Gómez espera conocer el texto del Decreto Presidencial para saber cómo finalmente se efectuará el ajuste. Sin embargo, aseguró que la Fenacotip planteará una revisión tarifaria, que no se ha modificado desde el 2012.