Plan Toda una Vida entregó ayudas técnicas y dos viviendas en Guayaquil

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Comité Plan Toda una Vida y las brigadas de la misión Las Manuelas continúan con sus recorridos en varias ciudades del país. Este viernes 14 de agosto de 2020, visitaron hogares de personas con discapacidad en la parroquia Pascuales, en Guayaquil.

Son 146 brigadistas, entre los que se encuentran técnicos de atención primaria en salud del Ministerio de Salud Pública y también participan las brigadas del Registro Civil para la cedulación, que recorren varios sectores del país. El propósito de las visitas es “conocer sus necesidades, y las de su núcleo familiar, para atender sus requerimientos”, dice una información de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia.



En la visita de este viernes 14 participó Rocío de Moreno, presidenta Ad Honórem del Comité Plan Toda Una Vida.



“Seguimos con nuestro trabajo atendiendo a las personas con discapacidad en su integralidad, en temas de bonos, emprendimientos, vivienda, cuidado de los niños, apoyo psicológico; porque esta ha sido una época muy difícil, pero no por eso Las Manuelas han dejado de trabajar y de resolver los problemas de las personas más vulnerables”, indicó Rocío de Moreno.



Adela Pineda de 58 años, y que tiene 64% de discapacidad, recibió a la presidenta del Comité en su casa ubicada en la Cooperativa Luz del Guayas.



“Me siento muy feliz porque mi silla de ruedas ya no valía. No tengo palabras para agradecerles a Las Manuelitas, un millón de gracias por lo que estoy recibiendo, ellas van a los campos y cruzan ríos para ayudar a las personas con discapacidad como nosotros”, dijo Pineda.



En esta cooperativa llegaron al hogar de David Pozo de 27 años con 82% de discapacidad, quien vive junto a su madre, su hermana y sus sobrinas. En la visita le entregaron una silla postural, colchón antiescaras y pañales.



Mientras que Franklin Suárez de 62 años recibió un bastón de apoyo; además, se hizo una intervención integral a su familia y a través de BanEcuador se articuló la entrega de un crédito para su suegra, con el cual impulsarán un emprendimiento familiar, señala el comunicado oficial.



“Estoy contenta y agradecida por el apoyo del Gobierno porque muchos somos de escasos recursos y la ayuda que recibimos es vital para mejorar la vida de nuestros hijos”, indicó María Pozo, madre del beneficiario.

Posteriormente, Rocío de Moreno se trasladó a la urbanización Mi Lote, donde se entregaron dos viviendas en terreno propio, construidas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, como parte de la Misión Casa Para Todos del Plan Toda Una Vida.



Los beneficiarios son personas en situación de vulnerabilidad, las viviendas son unifamiliares de dos dormitorios, sala, comedor y baño”, sostuvo Julio Recalde, ministro de Vivienda.



Según datos de la Secretaría Plan Toda Una Vida, en Guayaquil, Las Manuelas han identificado y atendido de manera integral a 38 787 personas con discapacidad, desde el 2017 hasta el 31 de julio de 2020.