El Gobierno británico valora un cierre más estricto ante el avance de la nueva variante del covid-19

El Gobierno británico revisará si necesita imponer restricciones más duras contra la pandemia de covid-19 en otras partes del país este miércoles, 23 de diciembre del 2020, por la propagación de una variante altamente infecciosa del coronavirus, aunque no cambiará las normas anunciadas para la Navidad, según dijo uno de sus ministros.

Reino Unido informó el martes de un número récord de nuevas infecciones ya que una cepa mutada del coronavirus, que podría ser hasta un 70% más transmisible que la original, ha disparado tanto los contagios como los ingresos en hospitales.



El sábado, se introdujeron estrictas medidas de restricción social en Londres, en el sureste de Inglaterra y en Gales, mientras que los planes para relajar las restricciones durante la Navidad en todo el país se rebajaron drásticamente o se eliminaron por completo.



El secretario de Vivienda Robert Jenrick dijo a la televisión de la BBC que el comité del gobierno que supervisa la pandemia y que preside el primer ministro Boris Johnson, se reunirá el miércoles para decidir si son necesarias más medidas.



Este añadió que no había "absolutamente ningún plan" para cambiar las reglas que permiten que tres hogares que no estén dentro de la zona de restricciones más alta de Inglaterra -esencialmente la capital Londres y sus alrededores- se reúnan el día de Navidad.



Sin embargo, cuando se le preguntó si se adoptarían medidas más amplias el día después de Navidad, el 26 de diciembre, dijo: "No tenemos un plan inmediato para tomar medidas, pero el número de casos está aumentando y la variante se está extendiendo a otras partes del país".



"Por lo tanto, veremos si es necesario hacer más, y asegurarnos de que el sistema escalonado es lo suficientemente sólido para las nuevas circunstancias".