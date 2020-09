Gobierno británico, preocupado por el aumento de casos de covid-19 entre los jóvenes

LEA TAMBIÉN

El gobierno británico impuso este martes 8 de septiembre del 2020 restricciones más severas contra el coronavirus en el noroeste de Inglaterra y expresó su preocupación ante el aumento de los contagios de covid-19 entre los jóvenes.

Con 120 positivos por cada 100 000 personas, el “aumento muy significativo ” en los casos registrado en la localidad de Bolton, cerca de Mánchester, es ahora el más alto del país, afirmó el ministro de Sanidad, Matt Hancock.



Esto “se debe en parte a los contactos sociales de veinteañeros y treintañeros, lo sabemos por los rastreos”, aseguró ante el parlamento, y precisó que el “sistema permitió identificar un número de pubs en los que el virus se ha propagado significativamente” en esa localidad.



Hancock anunció restricciones en bares y restaurantes de Bolton, entre ellos reducción de las horas de apertura, y la prohibición a sus habitantes de reunirse con personas con las que no compartan hogar.



Determinado a evitar otro confinamiento nacional de catastróficas consecuencias económicas, el gobierno británico opta por imponer restricciones locales al tiempo que intenta incentivar el retorno a la actividad en zonas del país donde los contagios son bajos.



Pero sus detractores afirman que esta política ha exacerbado el número de infecciones ya que los jóvenes en particular van a los populares pubs sin respetar las consignas de distanciamiento social.



País más castigado de Europa, con más de 41 500 muertes confirmadas por covid-19, el Reino Unido ha visto en los últimos días aumentar sus infecciones diarias, con 2 420 registradas el martes, y el número de nuevos fallecidos, 30 en las últimas 24 horas aunque los decesos se produjeron a lo largo de tres o cuatro días.



Hancock advirtió que, aunque los jóvenes tienen menos probabilidades de desarrollar formas graves de covid-19, pueden contagiar fácilmente a personas más vulnerables, en particular ancianos.