El Gobierno argentino evalúa derogar las jubilaciones de privilegio

El Gobierno argentino confirmó este lunes 23 de diciembre del 2019 que evalúa un proyecto de ley para revisar las jubilaciones de privilegio "hacia adelante" pero que "no prevé afectar derechos adquiridos", en medio de la polémica por la suspensión del sistema de ajuste de las jubilaciones y los bonos que se otorgarán solo a los haberes más bajos.

El director de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), Alejandro Vanoli, afirmó que "hay un proyecto de ley bajo estudio que implica revisar determinados regímenes jubilatorios", como los que se aplican a funcionarios del Poder Judicial, al cuerpo diplomático y al presidente y vicepresidente de la nación y que cuentan con mayores beneficios.



El funcionario aclaró sin embargo que "no se prevé afectar derechos adquiridos".





Jubilados de primera o de segunda clase



"El Parlamento debe dar una discusión donde haya una relación de paridad, que no haya jubilados de primera y jubilados de segunda y donde los funcionarios políticos, los miembros del Poder Judicial y los diplomáticos tengan hacia adelante criterios de movilidad (previsional) que sean similares a los de las personas comunes", expresó el director de la ANSES.



Vanoli subrayó que la iniciativa podría ser tratada en las sesiones extraordinarias convocadas por el nuevo presidente argentino, Alberto Fernández, a poco de asumir al poder el pasado de 10 de diciembre del 2019.



"En esta emergencia todos tenemos que tener solidaridad: Por primera vez dejará de haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda", aseguró el funcionario al ser consultado acerca de por qué el Gobierno no había comenzado el ajuste por los sectores más beneficiados por las jubilaciones de privilegio.





En marzo habrá un nuevo aumento a las jubilaciones



En la ley de emergencia pública aprobada el sábado por el Congreso argentino se dispuso la suspensión por 180 días del sistema de actualización de las jubilaciones -tiempo en el que el Ejecutivo planea estudiar una nueva fórmula de cálculo-, que se rige por los niveles de inflación, y dispuso el otorgamiento de bonos fijos en diciembre y enero a quienes perciben los haberes mínimos.



El presidente confirmó en tanto este domingo que en marzo habrá un nuevo aumento para todos los jubilados.



"No hay ningún congelamiento del salario de los jubilados. Lo único que se cambió es el cálculo de actualización. No quiere decir que se suspendan los aumentos, acabo de aumentarlas y en marzo hay un nuevo aumento para todos", declaró Fernández al canal América.



Según detalló este lunes su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el aumento para las jubilaciones será por una suma fija y no un porcentaje.



El titular de la ANSES precisó por su parte que "en marzo todos van a recibir aumentos" pero se está evaluando la modalidad que tendrá.



El aumento "va a favorecer particularmente a los sectores vulnerables, pero esta medida alcanza y beneficia a todos los jubilados", subrayó el funcionario tras reunirse esta mañana con el jefe de Estado en la Casa Rosada.





Reducen las tasas de interés de los préstamos a los jubilados



Vanoli anunció en tanto que la ANSES reducirá a partir del 1 de enero entre 11 y 12 puntos porcentuales la tasa de interés de los créditos personales que ha otorgado y brindará la ANSES a todos los jubilados y beneficiarios de asignaciones.



Poco menos de la mitad de los más de 5,7 millones de jubilados y pensionados de la Argentina cobra la jubilación mínima de 14 068 pesos (USD 223), cuando la canasta básica para un jubilado fue estimada en octubre pasado en 37.815 pesos (USD 600) por la Defensoría de la Tercera Edad.