Gobierno apoya el pedido de alza de salarios a docentes

En Ecuador, un maestro que empieza su carrera en planteles fiscales recibe un sueldo de USD 817, tras ganar el concurso. Al llegar a la categoría más alta del escalafón, su ingreso mensual puede alcanzar los 1 676.

Actualmente hay 138 121 profesores con nombramiento y la mayoría recibe el salario de inicio. 746 docentes (ni 1%) ganan ese techo de la tabla, que existe desde el 2011, cuando la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe (LOEI) llegó al Registro Oficial.



Con un sueldo inferior a USD 300, las docentes Cecilia Corrales y Gloria Vera mantuvieron por años a sus familias. Entonces (antes de la LOEI) tenían que “redondear” sus ingresos: ofrecían clases de nivelación y trabajaban en la mañana en un plantel fiscal y en la tarde, en uno privado.



Hasta el 2010, la carrera se iniciaba con una remuneración básica del trabajador. A eso se añadían unos bonos, que aparecían como extras. Los aportes al Seguro Social se hacían sobre el sueldo base.



Cecilia lleva 27 años en el magisterio. Recuerda que hace 10 ganaba USD 220. Con ese monto no lograba sostener a su única hija, así que trabajaba en dos centros. Y daba clases particulares de inglés. Con el apoyo de su esposo educó a su hija.



No es el único caso. “Estirar los ingresos” ha sido la consigna de Cecilia Corrales, quien ahora gana USD 1 220, tras la recategorización. Su maestría y años de experiencia le ayudaron. Pero –insiste- es hora de un incremento de sueldos.



Esa es una de las banderas de lucha de la Red de Maestros. El gremio, desde hace más de un año, presentó su proyecto de Reforma a la LOEI al Legislativo. Incluye ajustes al escalafón. Nelly Miño, su vocera en Quito, guarda una carta firmada por Lenín Moreno, que se repartió en la campaña.



A través de ella, el Presidente invitaba a los profesores a votar por él. Se comprometió a elevar el escalafón para igualarlo a otras carreras públicas.



Por ejemplo -anota Miño- piden que el escalafón docente se iguale al del Ejército y Policía. Y muestra un comparativo, la tropa inicia la carrera con un sueldo de USD 1 020, frente a los 817 de los profesores. Y en la máxima categoría ganan USD 2 618. Y quieren que la experiencia tenga mayor peso y piden más evaluaciones de desempeño en el aula.



Hasta finales de este mes, la Mesa de Educación debe contar con un informe para primer debate. Y frente a este tema esperan la respuesta de Finanzas.



Desde la Cartera de Educación se indicó a este Diario que “el pedido de la Red de Maestros es justo”. Y que han presentado al Ministerio de Finanzas propuestas referentes a un alza salarial. “Esperamos la aprobación, a fin de generar mejores salarios”.



Gloria Vera, de 44, lleva cuatro años en el magisterio fiscal. Ingresó en la categoría G, con USD 817. Sus dos hijos (de 14 y 15) se privaron de vacaciones o de actividades extracurriculares. Y han salido adelante con el sueldo de ella y de su esposo, de USD 1 500.



Ella también quisiera mejorar sus ingresos. Comenta que otros colegas se ayudan con trabajos extras de choferes o han invertido en negocios.



La situación económica del maestro no es muy diferente en dos colegios privados consultados por este Diario, con pensiones mensuales de menos de USD 500. Incluso en los centros, que cobran una pensión superior a los USD 800, en general un profesor gana unos USD 1 350.



Un auxiliar de aula, que está por sacar su título, puede empezar con USD 900. Pero también hay quienes, por sus maestrías y por ocupar la jefatura del área, ganan hasta USD 2 800. En los establecimientos con costos más altos pesan los méritos y se les capacita más.



Según el Ministerio, la tarea del maestro es fundamental para la sociedad, “rebasa el aspecto salarial, los maestros junto con los padres educan para la vida en armonía con la naturaleza, esa función social es la que debe ser revalorada”.



Por eso dicen que se han proyectado además programas de mejoramiento pedagógico, formación continua, asesoría y auditoría educativa.



En cuanto a incrementos salariales, en el 2015 se concretó el más reciente proceso de recategorización y ascenso. Y se equipararon los sueldos con las escalas remunerativas establecidas en la Losep.



En este mes se desarrolla la recategorización y ascenso 2018, que beneficiará a 12 000 docentes. Recibirán el aumento desde enero del 2019.



Penosamente, en la región, la historia se repite: la escasa retribución económica y la carga de trabajo desaniman a los docentes y eso reduce la calidad de la educación. Lo dice el informe Docentes en Iberoamérica, Análisis de Pisa y Talis, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), de junio.



En el país, Educación Inicial y Básica están en los puestos seis y ocho del listado de carreras más postuladas. Pero la más buscada aún es Medicina. En Singapur, Japón, Finlandia o Alemania hay más incentivos.



En contexto



En el país hay un total de 167 849 maestros; 29 728 tienen contratos ocasionales. El 81% tiene título de tercer nivel y un 4% aún es bachiller. Desde el 2013 hay concursos para ingresar al magisterio. Hay de cuatro a seis postulantes por vacante, en promedio.