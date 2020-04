Ayudas para alumnos de planteles fiscales y particulares anunció el presidente Lenín Moreno

LEA TAMBIÉN

El presidente de la República, Lenín Moreno, informó este viernes 10 de abril del 2020 en cadena nacional que se buscarán soluciones para los estudiantes, tanto del sistema fiscal como del particular, con el objetivo de que no abandonen la escuela, en el marco de la emergencia sanitaria por el covid-19.

“El Gobierno se compromete a llevar la tecnología hasta el último rincón de la Patria. Y además para que no abandonen la escuela privada, a los padres y madres de escasos recursos les entregaremos una ayuda para cubrir un porcentaje de la pensión”, dijo el Primer Mandatario.



Además sugirió que las instituciones educativas lleguen a acuerdos con los profesores y padres de familia para reducir los costos de las pensiones mensuales.



Tras tres semanas de no asistir a los planteles, padres de familia de estudiantes fiscales sin acceso a Internet, han manifestado su preocupación por las tareas que los chicos deben cumplir, apoyados en herramientas tecnológicas.



El Ministerio de Educación abrió espacios en radio y televisión, para ofrecerles insumos educativos. El 4 de mayo los alumnos fiscales retomarán el cronograma en modalidad no presencial, tras haber realizado refuerzos con ayuda de la plataforma de la Cartera.



En los planteles particulares todavía se discute sobre los pagos. Padres de familia piden rebajas en las pensiones, ya que sus negocios están cerrados o sus sueldos han sido recortados por empleadores. Algunas instituciones aplicaron descuentos en los niveles más bajos y eliminaron costos de transporte, alimentación y extracurriculares.



Gremios de planteles particulares también han manifestado su preocupación ante la crisis económica por la que atraviesan. Aseguran que cuatro de cada 10 estudiantes no han pagado las pensiones y piden a las familias mayor compromiso para evitar el cierre de colegios.