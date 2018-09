Gobierno advierte acciones legales contra Rafael Correa en caso Chevron

LEA TAMBIÉN

Este viernes 7 de septiembre del 2018, a las 08:00 de Ecuador, se prevé que el tribunal arbitral de La Haya dé a conocer el fallo parcial dentro del millonario caso que planteó Chevron en contra del país.

El Gobierno advirtió este jueves que pedirá que se apliquen sanciones de repetición en contra de funcionarios del Régimen anterior, incluido Rafael Correa, en caso de que el país pierda ese litigio.



Así lo dijo este jueves Eduardo Jurado, secretario General de la Presidencia, en una sorpresiva declaración en la cual no se admitieron preguntas.



El derecho de repetición es el reintegro de los dineros en caso de que el Estado se vea obligado a pagar a Chevron.



La inclusión del nombre de Correa en las eventuales acciones legales fue un dato precisado luego, a través de un boletín de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia.



La petrolera solicitó al tribunal de La Haya que Ecuador se haga cargo de los USD 9 500 millones de la sentencia a la que fue sometida la firma en el 2011, por la Corte Provincial de Sucumbíos. Ese litigio empezó en 1993, cuando comunidades iniciaron una demanda por supuestos daños ambientales, en contra de Chevron-Texaco.



El pedido arbitral de la petrolera estadounidense se basó, entre otros, en que Petroecuador asumió la responsabilidad de esos pasivos ambientales en campos petroleros, que había operado en el país, algo que ha sido negado por Ecuador.



“Las consecuencias inmediatas de un posible dictamen en contra del Ecuador podrían afectar gravemente a la economía ecuatoriana”, dijo Jurado, quien señaló Jurado que agotarán todas las instancias dentro del caso arbitral.



Según Jurado, los derechos del Estado y de las comunidades “no fueron defendidos como corresponde”, por parte del anterior Gobierno. Y, más bien, el caso fue aprovechado “para ganar protagonismo político y mediático”.



El funcionario dijo que la anterior administración gastó USD 10 millones en una campaña de comunicación nacional e internacional.



Se trata de la “La mano sucia de Chevron” que, según la Presidencia, pretendió hacer creer al país que personalidades internacionales apoyaban la causa, pero “estas recibían un alto pago a cambio de sus visitas con fondos públicos”.



El Secretario, además, cuestionó que las firmas contratadas para defender al país no estuvieron “a la altura”.



Dentro del monto está un contrato por USD 2, 5 millones con una empresa para pagar la movilización de las celebridades hasta los campos petroleros en la Amazonía, y cubrir sus estadías.



También se incluye el contrato con la firma MCSquare, la cual recibió USD 6,4 millones para gestionar que actores de cine como Mia Farrow y Danny Glover participaran de la campaña contra la petrolera. Según Jurado, Farrow recibió un total de USD 188 000 y Glover USD 330 000.



El funcionario anotó que todas esas acciones podrían llevar al país a perder el caso.



Las comunidades que ganaron el juicio a Chevron han acudido a cortes extranjeras para cobrar esos recursos, pero sin éxito hasta ahora.



El 4 de julio pasado una corte de apelaciones de Argentina rechazó el pedido para ejecutar el fallo en ese país.



Los jueces argumentaron que Chevron Corporation no tiene domicilio legal o activos en Argentina. En meses pasados, las cortes y tribunales de Brasil y Canadá también desestimaron los pedidos de los demandantes, de ejecutar en esos territorios la sentencia de la corte ecuatoriana.



Luis Fernando Molina, uno de los abogados del expresidente Correa en el caso Balda, indicó que el Gobierno todavía no ha iniciado el trámite judicial correspondiente, por lo que desconoce qué acciones tomaría el exmandatario. “Es solo un anuncio del que conocimos por los medios de comunicación”.



Este Diario intentó contactarse telefónicamente con el exprocurador del Estado, Diego García, y el exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, pero no fue posible. También se consultó vía correo a los voceros de Chevron. Tampoco hubo respuesta, hasta el cierre de esta edición.



En contexto



Ecuador afronta, según el Gobierno, más de 35 casos de arbitraje internacional. Una parte de ellos se relaciona con litigios planteados por empresas petroleras extranjeras, que han denunciado presuntas violaciones a Tratados de Inversiones Bilaterales.





El litigio entre las comunidades y la petrolera lleva 25 años



1993

Pobladores de la Amazonía iniciaron una demanda, ante una Corte en Nueva York, EE.UU., por supuestos daños ambientales en contra de Chevron-Texaco.



2001

Chevron compró los activos de Texaco, que operó en el país entre los años 70 y 80. Con ello, la firma estadounidense heredó los litigios ambientales.



2009

La petrolera presentó una demanda arbitral en la Corte de La Haya para endosar a Ecuador una eventual sentencia en su contra, en las cortes locales.



2011

A pedido de la firma, el caso se trasladó a la Corte de Sucumbíos, que fijó una indemnización de USD 9 500 millones a favor de las comunidades afectadas.



2013

El caso pasó a la Corte Nacional de Justicia en Quito, para continuar con el proceso legal entre ambas partes. El 2013 esta Corte ratificó el fallo.



2018

En julio, la Corte Constitucional negó la acción de protección presentada por Chevron. Fue el último recurso en el país para frenar el cobro de la sentencia.