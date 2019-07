Gobernadora de Chimborazo sobre detenidos por crimen de concejal: La Policía y Fiscalía están realizando su trabajo

LEA TAMBIÉN

Cerca de 30 horas después de que la ministra del Interior, María Paula Romo, anunciara la captura de los presuntos responsables de los dos casos de sicariato ocurridos la semana pasada en Riobamba y Babahoyo, aún se desconocen los detalles de las aprehensiones.

En un tuit publicado a las 12:00 del miércoles 17 de julio del 2019, Romo informó que en las gobernaciones (de Chimborazo y Los Ríos) se conocerían más detalles sobre los detenidos, pero las autoridades de Chimborazo, pese a la confirmación de la noticia, han evitado profundizar en los datos.



En Riobamba, el concejal Patricio Guaranga fue asesinado la noche del domingo 14 de julio, en la puerta de la casa de su madre. Dos hombres encapuchados a bordo de una motocicleta le dispararon dos veces a quemarropa y las primeras indagaciones confirmaron que se trató de un caso de sicariato.



Ayer, 17 de julio del 2019, Luisa Loza, gobernadora de Chimborazo, confirmó la detención de los responsables e indicó que la captura es el resultado de un operativo de inteligencia policial que realizaba en la provincia un grupo especializado que arribó desde Quito. El equipo de comunicación de esa entidad gubernamental inicialmente anunció que la información sobre el arresto se daría en una rueda de prensa, pero el evento no se dio.



“La Policía Nacional y Fiscalía están realizando su trabajo, y ellos no trabajan por tiempos sino por resultados. Es pertinente pedir paciencia sobre los detalles… no le podemos pedir tiempos a la Policía, la información se conocerá cuando haya concluido el proceso de investigaciones”, señaló Loza en la entrevista que mantuvo la mañana de hoy, jueves 18 de julio, en un medio radial de Riobamba.



Entre tanto, la familia del concejal fallecido continúa su pedido de justicia y celeridad en el caso. Un representante de los familiares informó que sólo recibieron la noticia de la captura, pero que tampoco han podido acceder a más detalles.



El próximo miércoles, 24 de julio, se realizará en Riobamba una marcha por la paz y la unidad, convocada por el prefecto de Chimborazo, Juan Pablo Cruz y el Colectivo de Reinas de la Provincia.