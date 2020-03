El polémico mensaje de Gobernador mexicano sobre el covid-19: 'Si son ricos tienen riesgo, los pobres somos inmunes'

LEA TAMBIÉN

El gobernador del estado mexicano de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, afirmó este miércoles 25 de marzo del 2020 que los ricos son las personas más vulnerables al coronavirus porque "los pobres somos inmunes".

En una rueda de prensa para ofrecer un panorama de los casos de covid-19 en Puebla, Barbosa resaltó ante los periodistas que observaran el detalle de que "los contagiados en mayoría son gente que tiene comodidad financiera en sus vidas.



"Si lo saben o no, Si son ricos tienen el riesgo; si son pobres no, los pobres estamos inmunes", aseguró Barbosa, gobernador por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), la misma fuerza política del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.



Barbosa informó que Puebla, estado del centro de México, tiene actualmente 38 casos de contagio de covid-19, de los cuales 28 fueron importados, siete son contactos de personas que llegaron al estado desde otros países, uno resultó asintomático y dos fueron por transmisión comunitaria.



Al ser cuestionado sobre si su gobierno ofrecerá apoyo para los ciudadanos pobres que sean contagiados de coronavirus, Barbosa sostuvo que lo primero es la solidaridad y exhortó a la gente con recursos económicos a respaldar a sus trabajadores.



"Lo primero es la solidaridad del patrón sobre sus trabajadores, llamó a esa solidaridad. Todos los que tenemos algún servicio en nuestras casas, los hemos mandado a su autoreclusión, con su correspondiente pago", declaró.



Barbosa Huerta aseguró que su gobierno actúa para evitar la propagación del coronavirus en el estado y además de las estrategias locales que no precisó, dijo que se mantiene en comunicación con el gobierno federal para evitar contradicciones.



Reveló que los casos de coronavirus se localizan principalmente en la zona conurbada de la ciudad de Puebla por lo que es de suma importancia mantener las medidas de prevención para evitar propagación y contagio, así como resguardarse en casa.



El Gobierno mexicano declaró esta semana el inicio de las jornadas de sana distancia para mantener a personas en sus casas y cerrados los principales centros de reunión.



De acuerdo con especialistas los mexicanos son una de las poblaciones más vulnerables ante la pandemia del covid-19 debido a la alta prevalencia de enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes y la hipertensión, aseguraron este miércoles especialistas.