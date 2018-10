Gobernador de Florida pide a Trump declaración de 'desastre mayor'

LEA TAMBIÉN

El gobernador de Florida, Rick Scott, solicitó este miercoles, 10 de octubre del 2018, al presidente Donald Trump una declaración de desastre mayor con el fin de agilizar recursos y asistencia del Gobierno federal para los afectados por el huracán Michael.

Scott ya había solicitado a Trump una declaración de emergencia previa a la llegada de Michael para 14 condados floridanos y el presidente la emitió este martes.



En su nueva solicitud, contenida en una carta dirigida a Trump, Scott hace hincapié en que el desastre causado por Michael, que hoy tocó tierra en Mexico City, noroeste de Florida, es "extraordinario" y de una "magnitud y gravedad" sin precedentes.



Ello "hace innecesario" evaluar previamente los daños causados por el huracán para poder obtener la asistencia federal, según el gobernador, que dice que el estado ha gastado hasta ahora 40 millones de dólares solo en la respuesta a la amenaza de Michael, que llegó a Mexico City con vientos de 240 km/h.



Por poco no tocó tierra como huracán de categoría 5 de la escala Saffir-Simpson, la mayor, aunque actualmente Michael se ha debilitado a categoría 2 en su avance por el sureste del país.



Hasta ahora se ha reportado un solo muerto en Florida a consecuencia de Michael y todavía no ha habido evaluaciones de daños, pero se da por descontado que son cuantiosos a tenor de las primeras imágenes de la zona afectada.



Además del viento, Michael trajo a Florida intensas lluvias y una marejada ciclónica que ha provocado inundaciones en zonas costeras.



La declaración solicitada es no solo para obtener fondos federales para el estado sino también para asistencia individual, y comprende una lista de recursos que Scott considera necesarios para afrontar la situación creada por Michael, desde equipos de respuesta de otros estados a helicópteros y ambulancias.



Scott recuerda a Trump que Michael llegó a Florida cuando ese estado no se ha recuperado totalmente de otros huracanes de las temporadas de 2016 y 2017.



Los senadores por Florida Bill Nelson, demócrata y rival de Scott en la carrera electoral por un puesto en el Senado, y Marco Rubio, republicano como el gobernador, le enviaron una carta al presidente Trump en apoyo de la solicitud de la declaración de desastre mayor.



Los condados afectados incluidos en la solicitud del estado son Bay, Calhoun, Franklin, Gadsden, Gulf, Hamilton, Jackson, Jefferson, Leon, Liberty, Madison, Suwannee, Taylor y Wakulla.



Además de Nelson y Rubio, la carta fue firmada por los congresistas por Florida de ambos partidos.