Gobernador de Cotopaxi solicita lista de vacunados, tras sospechas de que se inmunizó a no prioritarios

El gobernador de Cotopaxi, Héctor González, dio detalles sobre la vacunación contra covid-19 en la provincia. Esto, tras denuncias de que no se estaría vacunando al personal de salud, es decir, quienes están en el grupo de prioritarios en fase cero y uno.

En rueda de prensa de ayer, miércoles 10 de marzo del 2021, González manifestó: “Vamos a pedir la lista a los hospitales para vigilar que se esté dando prioridad al personal: médicos, enfermeros, etc. Los segundos son los adultos mayores, en los asilos”.



Además, comentó que no se saltará la fila. “A mí me dijeron: vea señor gobernador usted es la primera autoridad, vacúnese. Tendremos que ser los últimos porque hay prioridades”.



El gobernador de Cotopaxi mencionó que sabe que “las vacunas que llegaron a la ciudad se aplicaron hasta a los guardias. Será verdad o no por eso pedimos los listados. Se supo que sobraron 50 dosis, las cuales se han puesto a quienes no están en el grupo de prioridad. Era que vayan a dejarlas a los asilos”.



¿Cuándo tenga la lista de beneficiarios será pública? González repitió que “el Ministro (de Salud Pública) ha dicho que no serán públicas, pero hay que tomar correctivos. Por ejemplo, quienes no están en los hospitales no son tan prioritarios como aquellos que están dentro de los mismos”.



Este caso se suma a las denuncias de quienes se han saltado el listado de la población prioritaria. Hasta el momento se conoce que se inmunizó en fase cero a la madre del exministro, Juan Carlos Zevallos; a un ministro de Estado en funciones, a un locutor de radio y a un dirigente deportivo.

Desde el lunes 1 de marzo, Ecuador comenzó con la fase uno del Plan Vacunarse. En esta se anunció que se dará prioridad a los trabajadores sanitarios, adultos mayores, fuerza pública, bomberos, docentes, recolectores de basura, funcionarios de sectores estratégicos y demás.