Gobernador de California anuncia plan de confinamiento regional; UCI están a máxima capacidad

El Gobernador de California anunció este jueves 3 de diciembre del 2020 planes para imponer órdenes de quedarse en casa por el covid-19 a nivel regional, con restricciones sociales y económicas más estrictas que se activarán cuando las unidades de cuidados intensivos se acerquen a la capacidad máxima en los hospitales de una región.

Las últimas limitaciones, reveladas a medida que aumentaban las infecciones y las hospitalizaciones por coronavirus, entrarán en vigor después de 48 horas en cualquiera de las cinco regiones geográficas designadas donde el espacio disponible en las UCI caigan al 15% de su capacidad o menos, dijo el gobernador Gavin Newsom.



Newsom señaló que espera que todas las partes del estado fuera del Área de la Bahía de San Francisco alcancen sus respectivos umbrales del 15% esta semana. Se espera que el área de la bahía haga lo propio a mediados o fines de diciembre. Cada región permanecerá bajo orden de quedarse en casa durante al menos tres semanas una vez que se imponga.



Las otras cuatro regiones designadas son el sur de California, incluidos San Diego y Los Ángeles; el Valle de San Joaquín -una zona eminentemente agrícola del estado-; el área metropolitana de Sacramento que rodea la capital del estado; y el norte de California, más allá del Área de la Bahía.



Las hospitalizaciones por covid-19 en California, el estado más poblado de Estados Unidos con casi 40 millones de residentes, han aumentado un 86% en dos semanas, dijo Newsom. El estado documentó un récord de 18 591 casos adicionales solo el miércoles, el 12% de los cuales terminarán requiriendo tratamiento hospitalario dentro de dos semanas.

"Si no actuamos ahora, nuestro sistema hospitalario se verá sobrepasado. Si no actuamos ahora, seguiremos viendo subir la tasa de mortalidad", dijo Newsom en una presentación en línea transmitida en vivo desde su casa en los suburbios de Sacramento.



Las nuevas restricciones representarán las reglas de distanciamiento social más estrictas en cualquier lugar de Estados Unidos, y las de mayor alcance en California desde que Newsom impuso el primer confinamiento estatal de la nación en marzo.



Newsom enfatizó que las medidas serán temporales, ya que las vacunas de varias compañías farmacéuticas están más cerca de la aprobación regulatoria para su distribución, y California fue designada para recibir su primer lote de 327 000 dosis a fines de mes. "Esto ya no es un maratón. Es un sprint", afirmó.