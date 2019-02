Gobernación de estado de Tachira, fronterizo con Colombia, decreta el viernes no laborable

LEA TAMBIÉN

La gobernación del estado venezolano de Táchira (oeste), fronterizo con Colombia, decretó que mañana viernes será día no laborable en esa región para que todo el que quiera dirigirse a la frontera a buscar la ayuda humanitaria que se niega a aceptar el mandatario, Nicolás Maduro, lo pueda hacer.

"He decretado como día no laborable el día viernes 22 para que todo el voluntariado que quiera dirigirse a la frontera lo pueda hacer, para que todos estos acontecimientos que se están presentando en frontera puedan contar con todo aquel ciudadano que quiera ir", dijo la gobernadora Laidy Gómez a la emisora privada Unión Radio.



La opositora indicó que los habitantes de su estado están "entusiasmados" con la idea del ingreso de la ayuda humanitaria al país y que por ello se están organizando para movilizarse hasta la localidad venezolana de Ureña, fronteriza con la ciudad colombiana de Cúcuta, donde se almacenan las donaciones.



"El pueblo bastante organizado, la sociedad civil está organizándose para movilizarse", dijo. El viernes en Táchira también se celebrará un concierto convocado por el chavismo bajo el lema "Manos fuera de Venezuela" como una respuesta al que se realizará en Cúcuta que busca apoyar las ayudas al país petrolero.



La gobernadora no se refirió a la llegada del jefe del Parlamento y proclamado presidente interino del país, Juan Guadió, al estado, pero indicó que aguarda por las próximas instrucciones a seguir debido a que el sábado es el día anunciado por el líder opositor para el ingreso las donaciones, pese a la negativa del Gobierno de Maduro.



Venezuela vive una severa crisis económica que ha ocasionado desde hace cinco años escasez de medicinas y alimentos, una situación que se agrava a medida que pasa el tiempo y que llevó al Parlamento a declarar una "crisis humanitaria" en 2016.



Ante ello, el Parlamento, liderado por Guaidó, solicitó ayuda humanitaria a países como Estados Unidos, pero Maduro la rechaza argumentando que son donaciones contaminadas y que puede dar paso a una invasión extranjera, especialmente luego de que fuera desconocido como presidente por parte de la comunidad internacional.



El desconocimiento a Maduro vino luego de que jurara un nuevo mandato de 6 años tras ganar unas elecciones tachadas de fraudulentas, y por ello Guaidó se proclamó como "presidente encargado", pues considera que el líder chavista "usurpa" la Presidencia.



Guaidó estableció como una prioridad el ingreso de ayudas para atender de forma inmediata a 250 000 personas en vulnerabilidad, y ha dicho que estas ingresarán "sí o sí" el sábado.



Con todo, Maduro ordenó hoy el cierre de la frontera con Brasil, donde también hay un centro de acopio de las donaciones, y dijo que evaluaba hacerlo con Colombia, pero Guaidó decretó horas después lo contrario.