Gobernación de Loja: concierto en Saraguro tuvo autorización del Cabildo de Tambopamba

Este miércoles 17 de febrero del 2021, las autoridades del cantón Saraguro y de la provincia de Loja se pronunciaron sobre el concierto realizado en la comunidad indígena de Tambopamba, la noche del domingo 14 de febrero, por el Día del Amor y la Amistad.

El evento reunió a cientos de personas en una cancha particular de ecuavóley en el centro de esta comunidad, ubicada a 10 minutos de la cabecera cantonal. En los videos del espectáculo, que se difundieron en las redes sociales, se observa a los asistentes amontonados, abrazados, bailando, bebiendo y lanzándose espuma carnavalera.



Todos gritaban y coreaban las canciones del artista que se estaba presentando. No hubo el distanciamiento social y pocos estaban con la mascarilla.



La tarde de este miércoles 17, mediante un boletín de prensa, la Gobernación de Loja informó que previo al evento la Comisaria dialogó con el propietario de la cancha.

Allí le informó sobre la prohibición del evento por la emergencia sanitaria que vive el país por el covid-19 y las medidas establecidas por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional. “Pero el propietario manifestó que el acto estaba autorizado por el Cabildo de Tambopamba y que no es necesaria la autorización del COE Cantonal”, dice el boletín.



Además, la Comisaria verificó que no existía la implementación de logística en el sector, por lo que procedió a retirarse. A las 20:00 recibieron la alerta de la aglomeración y la Comisaría –con el apoyo de policías- se trasladaron al sitio.



Según el documento, dialogaron con el presidente de la comunidad quién le confirmó que fue autorizado por el Cabildo. “Se intenta el dialogo, pero no hubo cabida y fue imposible suspender. El evento reunió a unas 600 personas, dijo Jhonatan Valdivieso, intendente de Loja.



La mañana de este miércoles 17, el COE cantonal de Saraguro sesionó y resolvió que un equipo de abogados de las diferentes instituciones que integran este organismo elabore un documento jurídico solicitando a la Fiscalía que investigue quiénes fueron los organizadores, con qué permisos contaron y que se establezcan las sanciones.



Para el alcalde y presidente del COE, Andrés Muñoz, lo que se vio es un acto fuera de lo normal y que genera inconformidad. No se puede tolerar, entendiendo que hay normas a nivel nacional y que son de conocimiento público”. A partir de esto, dijo que reforzarán los controles en el cantón.