Gobernación del Guayas coordinó el levantamiento de 80 cadáveres en Guayaquil

Luego de varias reuniones entre el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart, y los representantes de la Unidad de Criminalística y la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), se decidió un protocolo más ágil para el levantamiento de los cadáveres.

Según un comunicado de la entidad provincial, difundido la noche del jueves 26 de marzo del 2020, debido al toque de queda y las actuales circunstancias que vive el país, se registraron retrasos en la operatividad ejecutada por el Ministerio de Salud Pública (MSP). Por lo tanto, Gobernación ha asumido una coordinación interinstitucional para agilitar el proceso.



Duart gestionó seis vehículos para que los levantamientos sean más efectivos y durante toda la madrugada de este jueves se pudieran realizar la mayor cantidad de recorridos en distintos puntos de Guayaquil. “Cabe resaltar que las causas de fallecimiento no han sido especificadas y no todas corresponden a covid-19”, señala el comunicado de la Gobernación.



Explicó que hasta la madrugada de hoy, y según los datos recabados, cerca de 40 cadáveres estuvieron dentro del proceso de traslado a las distintas unidades provisionales, que están dentro de la planificación para esta situación. El día 25 de marzo fueron retirados otros 40 cuerpos.



Así también, se resolvió que en la subzona 9 de Guayas (conformada por los cantones que no pertenecen a la Zona 8: Durán, Samborondón y Guayaquil) será la CTE la institución que se encargue de este operativo.



El gobernador del Guayas también coordinó con la Junta de Beneficencia y Parques de la Paz la cremación gratuita de los cadáveres para las personas de escasos recursos.