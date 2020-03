Conozca algunos términos relacionados al nuevo coronavirus covid-19 

LEA TAMBIÉN

El nuevo coronavirus covid-19 surgió en la ciudad china de Wuhan a finales de 2019 y ha causado una de las mayores crisis sanitarias cuyas consecuencias, no solo sanitarias sino también económicas y sociales, todavía son incalculables. El número de personas infectadas con este virus llegó este martes 3 de marzo del 2020 a 92 722, en 77 países, y ha causado 3 155 decesos en todo el mundo, según fuentes oficiales.

Y aunque Wuhan, la capital de la provincia china de Hubei, está considerada el epicentro inicial del virus, aún no está confirmado cómo y cuándo se originó la enfermedad que está generando una oleada de inquietud mundial ante el temor a una pandemia.