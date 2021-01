M. Gloria Alarcón: ‘Estamos confiados de que tenemos un muy buen plan’

Entrevista a María Gloria Alarcón comité público-privado para plan de vacunación.



¿Cuál es el papel de la empresa privada en el plan de vacunación?

El rol es de colaborar con la infraestructura, la experiencia y los conocimientos que tiene la empresa privada en un plan que ha sido trazado por el Gobierno. Se necesitan muchos más puntos de vacunación que los 3 000 que tiene el Gobierno en su red, más vehículos, la plataforma tecnológica y todo lo que se pueda apoyar para hacer que este plan, que es la única salida para enfrentar la pandemia, salga adelante.



¿La empresa privada instalaría 7 000 puntos de los 10 000?



La empresa privada y la academia. Hay cadenas como Corporación El Rosado que ha comprometido sus centros comerciales para ubicar varios puntos de vacunación. Tía, Difare, Farmaenlace, Fybeca, son importantes en la logística, no todas. En las farmacias donde tengan facilidades se aplicará las vacunas y sumarán 7 000 puntos.



¿Qué deben tener esos puntos de vacunación para que funcionen?



El personal lo pondrá 100% el Ministerio de Salud y serán los únicos que apliquen la vacuna. Un punto necesita un espacio físico, un ambiente climatizado en las zonas calientes, para manejo de la vacuna, mesa, silla y camilla. Se requiere al personal capacitado para aplicar la vacuna y estar atento a cualquier reacción.



¿En la logística, cómo se enlaza lo privado con el sector público?



El sector público establece las prioridades a los grupos que quiere llegar y una de las primeras cosas es la plataforma tecnológica, que la tiene bastante desarrollada el Banco del Pacífico, para ubicar a las personas dentro de los grupos objetivos, la tercera edad en la fase uno. Por ejemplo, ubicar geográficamente a las personas para asignar a centros de vacunación, que no haya aglomeraciones, que todo sea por citas y turnos. Las empresas están poniendo sus camiones, personal y combustible, para llevar las vacunas a los centros de distribución. Latam ha ofrecido vuelos completos, con vacunas, a donde no tienen frecuencias para tener tiempos más cortos.



¿La plataforma tecnológica funcionará desde la cita hasta el seguimiento del paciente, cuando reciba la dosis?



Exactamente. Y hay que ser muy enfáticos en mantener la ley de protección de datos, la información médica y de otro tipo. Eso lo va a manejar solamente el Ministerio. Lo que hace el banco es desarrollar la plataforma, la captación de datos y eso termina en el Ministerio. Incluye un código QR, a través del cual se identifica la vacuna aplicada, una o dos dosis, lo que termina siendo un certificado de vacunación.



¿Cómo se arma la plataforma tecnológica?



Se trabaja con la base de datos del CNE, para ubicación georreferencial, la del Registro Civil, del IESS y del Ministerio de Salud, con su base y su personal.



¿Qué es el plan piloto?



Es un plan chiquito de vacunación, por eso hablamos de una cantidad de dosis reducida, y eso pretende probar la logística, la capacidad, la velocidad y cualquier necesidad que aparezca. Estamos muy confiados de que tenemos un muy buen plan de vacunación en sí, la vacunación, la logística, pero un plan piloto permite probar a pequeña escala antes que lleguen las vacunas de manera masiva, que siempre estuvo planificada para fines de marzo.



Hoja de vida.

María Gloria Alarcón nació el 26 de diciembre de 1965 en Guayaquil.

Trayectoria. Fue presidenta de la Cámara de Comercio de Guayaquil y del Comité Empresarial Ecuatoriano. Es Cónsul Honoraria de la República de Finlandia.