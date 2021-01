En los geriátricos ya esperan las vacunas contra el covid-19

Cada enero, el centro de adultos mayores Más Vida tramita la vacunación contra la influenza. Se contactan con representantes del dispensario de salud, envían la solicitud y pactan una cita. Pero en este 2021 se alistan para la inmunización contra el covid-19; ya constan en una lista.

El Gobierno anunció que en la fase cero o plan piloto, que se prevé arranque esta semana, se administrará las dosis a quienes viven y laboran en esos centros, así como al personal sanitario que está en primera línea. En total, 43 000 ciudadanos recibirán la vacuna de Pfizer y BioNtech.



Cada uno recibierá las dos dosis a partir de esta semana, cuando lleguen las 86 000 vacunas al país. La Secretaría de Comunicación dijo que no era posible precisar qué día exacto, por temas de embarque.



Hasta el momento se conoce que 14 centros geriátricos están en la lista, “pero me imagino que serán más”, respondió el viernes Juan Carlos Zevallos, ministro de Salud.



Para las geriatras Mayra Alava y Evelyn Campoverde, la decisión de incluir a esta población es acertada, debido a que “el adulto mayor corre más riesgo de enfermarse gravemente o fallecer infectado”.



En septiembre, la Organización Panamericana de la Salud concluyó que la tasa de fallecidos mayores de 80 años es cinco veces mayor al resto.



La vacunación, además, debe acompañarse del chequeo previo y del seguimiento posterior a la aplicación, señala la especialista Campoverde.



Estas recomendaciones se cumplirán en Más Vida. Su representante, David Beltrán, detalla que cuentan con profesionales sanitarios que chequearán a los residentes y alertarán en caso de existir efectos adversos. Sin embargo, aún no saben cómo será el proceso.



El lunes 11 -cuenta- recibió una llamada del centro de salud, a través de la que se le preguntó el número de personas que participarán del proceso. “Querían saber cuántas vacunas necesitarán para residentes y trabajadores, pero no tenemos más datos”.



En las dos sucursales del centro privado, en el norte de Quito, viven 50 personas de la tercera edad; más 22 empleados -entre enfermeras y administrativos-. Es decir, 77 ciudadanos (154 dosis de vacuna).



En la casa del adulto mayor Mi Amigo Divino, con seis sucursales en Los Chillos, existe expectativa. Su vocero, Antonio Loya, envió un listado con el número de quienes viven y trabajan allí. “Somos 72 residentes y 18 cuidadores. Por ello estamos preparándonos”.



En hospitales también se alistan para inmunizar a su personal. Luis González dirige la unidad de cuidados intensivos del Luis Vernaza, de Guayaquil. Él espera con ansias la vacunación; confía en que esta fase cero abra el camino para paliar la crisis. “La pandemia lleva un año y cada día produce 15 000 muertes en el mundo”.



El hospital suma cerca de 250 trabajadores de la salud que siguen luchando contra el virus. La selección de quienes serán inmunizados, así como su seguimiento, está a cargo de los departamentos de Control de Infecciones y Salud Laboral.



El ministro Zevallos espera vacunar al 100% de la población prioritaria. Y al 60% de la mayor de 18 años.



Los preparativos siguen



Las 86 000 fórmulas no llegarán en un solo cargamento. El Ministro reconoció que “cada semana recibirán algunas dosis de manera paulatina y ordenada”. No hay un cronograma.



Las vacunas arribarán en cajas pequeñas, como minirrefrigeradoras. En cada una hay 5 000 fórmulas; se esperan tres: 15 000 por semana, hasta los últimos días de marzo.



Inicialmente se aplicarán en Quito y, más tarde, en Guayaquil. El traslado será vía aérea. E irán a Azuay, por tierra.



Zevallos adelantó que la capacidad actual de inmunización “es de 3,5 millones de dosis al mes, es decir, 15 000 o 16 000 diarios”, hasta octubre.



El Gobierno también hizo un pedido de dos millones más de fórmulas a Pfizer. Esto no cambia la planificación inicial, es decir, no aumentará el número de dosis previstas: 18 millones para nueve millones de residentes en el territorio nacional. Quienes están en el exterior no podrán acceder. “Cada uno debe buscarlas en el país en donde reside”, puntualizó.



Santiago Carrasco, titular de la Federación Médica Ecuatoriana, pidió al Gobierno que se conformen mesas con expertos para el manejo de la vacunación. Y exigió mayor transparencia e información.