Gerente de Seguros Sucre asegura que le pidieron la renuncia por desvincular a directivos que ganaban USD 6 112

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Tras semana y media de ser nombrada y de estar tres días en el cargo, la gerente de Seguros Sucre, Yesenia Riofrío, presentó su renuncia “por pedido expreso y directo” del presidente del Directorio de la Compañía, Iván Ayala, a quien, al parecer, le disgustó la desvinculación de personal que no cumplía con funciones técnicas.

Esta información consta en un correo electrónico que difundió Riofrío a su personal la mañana de este miércoles 21 de noviembre del 2018.



La gerente fue nombrada hace semana y media por el Directorio de Seguro Sucre. Y esta semana se integró a su oficina con un plan de trabajo que incluyó la eliminación de gerencias y coordinaciones creadas, según Riofrío, “a conveniencia y sin sustento técnico”.



Este Diario se contactó con la actual exgerenta, quien confirmó esta información.



Además, detalló que el lunes pasado desvinculó a un grupo de personas que inflaban el gasto de la firma. La medida se tomó para reducir el número de gerencias y la justificó señalando que su único objetivo era encausar a la compañía como una empresa de seguros.



En el último año el organigrama creció en un 40%, pero no con personal operativo que es la máquina de una compañía de seguros, sino en gerencias, subgerencias e incluso coordinaciones que ni siquiera existen en una compañía de seguros, indicó.



El personal desvinculado ganaba USD 6 112 pese a que “no tenía el perfil idóneo”.



Sin embargo, tras la decisión recibió un llamado de atención de Ayala, a quien “no le gustó” que haya sacado al grupo cercano a Diego Guzmán” de la administración anterior.



“Las funciones del presidente del Directorio son comparecer a los Directorios, conocer a los balances, pero al parecer quería que yo le pida autorización para sacar al personal, pero obviamente no me la iba a dar. Yo le dije con respecto que no lo iba a hacer porque las funciones administrativas le corresponden al gerente, en este caso a mi persona”, indicó.



Riofrío cree que Ayala pidió a la Presidencia de la República que la saquen del cargo. Este miércoles recibió el pedido de que dimita. “Bajo esas presiones no puedo trabajar y puse la renuncia”, indicó.



La funcionaria, que es de profesión abogada y tiene experiencia de trabajo de 19 años en la aseguradora, comentó que fue elegida de una terna y que pasó el proceso de calificación para el cargo sin problema.



Este Diario consultó a Iván Ayala sobre el tema. El directivo indicó que “responderá en derecho” a las aseveraciones de Riofrío que además calificó de “absurdos y mentiras”.



“Yo estoy en paz en mis actos. Es una sorpresa lo que me acaban de indicar. Esas situaciones no me competen, no tengo esas facultades”, puntualizó.