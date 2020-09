Gerente de Petroecuador deja el cargo por divergencias con el Ministerio de Energía

LEA TAMBIÉN

El gerente general de Petroecuador, Pablo Flores, presentó su dimisión formal al cargo, luego de conocer que a las 18:00 de este 2 de septiembre del 2020 está previsto tratar en el directorio de esta empresa estatal su renuncia “verbal” y designar a su reemplazo.

Mediante un oficio al que accedió este Diario, Flores expresó a René Ortiz, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables y presidente del directorio de Petroecuador, que conoció de esta convocatoria a través de un correo electrónico recibido este 2 de septiembre de 2020, de las 08:17.



Este contenía el oficio Nro. Mernnr-Mernnr-2020-0863-OF, que convoca al directorio de la empresa pública Petroecuador a una sesión extraordinaria virtual para tratar, con el carácter de urgente, la renuncia “verbal” presentada por el gerente general de Petroecuador. Y, luego, designar a un gerente general subrogante, por ausencia definitiva del titular de la firma.



Ante esto, Flores manifestó: “comunico a usted que en ningún momento he presentado mi renuncia y hasta la presente fecha he cumplido plena y cabalmente con mis obligaciones y responsabilidades en el cargo de gerente general”. Para certificar esto, el funcionario adjuntó un link con información de respaldo.



Además, agregó “entiendo este proceder sinuoso es producto de nuestras diferencias mantenidas con relación al proceso de licitación de contratación de pólizas de seguros, recordando a usted que mi administración ha sido la responsable de iniciar y convocar a concursos públicos basados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública”.



Con esa última gestión, según Flores, se estaba cambiando el proceder sistemático de administraciones pasadas.



También Flores hizo alusión a la propuesta de incrementar la tarifa de transporte de crudo establecida en un contrato de Petroecuador, sin considerar que el Estado y sus instituciones tienen derecho a una tarifa preferencial.



Ante esto, el gerente de la petrolera estatal, decidió este 2 de septiembre del 2020 remitir su renuncia formal e irrevocable al cargo de gerente general de Petroecuador.



Su renuncia fue remitida también a los José Andrés López, presidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO); Nicolas Issa, secretario general de la Presidencia; Juan Sebastián Roldan, secretario general de Gabinete de la Presidencia; y Johana Pesántez, secretaria general jurídica.