Gerente de inmunizaciones del Ministerio de Salud renuncia, dice que 'existe injerencia de entes superiores en vacunación contra covid-19'

Con la fecha del sábado 13 de marzo del 2021, hace ocho días, el gerente institucional de inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública (MSP), Robert Tandazo renunció de forma irrevocable al cargo que ocupó desde el martes 9 de este mes.

Ayer, 16 de marzo, circuló una carta dirigida a la subsecretaria nacional de Vigilancia de la Salud Pública, Magdalia Hermoza, que no ha sido desmentida por la Secretaría de Comunicación, a la que se le pidió información al respecto. El médico señala que el motivo de su renuncia se debe a que la gerencia y el equipo técnico de inmunizaciones no han sido parte activa del Plan de Vacunación contra el covid-19 y que “existe injerencia directa de entes superiores en el desarrollo del plan, la distribución del biológico y la ejecución de la campaña”.



El funcionario también señala en su renuncia que es “es preocupante la situación de la estrategia nacional respecto a las competencias arrogadas por la anterior subsecretaria de Vigilancia de la Salud Pública y la actual Dirección de Vigilancia Epidemiológica respecto al desarrollo del Plan de Vacunación, la falta de respaldo técnico, contratos suscritos, falta de articulación con organismos internacionales, ausencia de registros de información e inclusive hostigamiento a funcionarios”.



La renuncia de Tandazo, por las razones expuestas de su parte, se da luego de varios escándalos relacionados con la vacunación a personas que no son parte de los grupos prioritarios de las fases cero y uno, la cual se lleva a cabo actualmente.



Incluso, el lunes 15 de marzo, el MSP informó que los coordinadores de las zonas 8 (Guayaquil) y 9 (Quito) fueron separados de sus cargos. Esto sucedió tras el malestar ciudadano por el manejo de 'listas vip' para aplicar vacunas contra covid-19 en el país.



La investigación empezó luego de denuncias relacionadas con las bases de datos que el Club Rotario habría enviado a la Coordinación Zonal 8 de Salud (Guayaquil, Durán y Samborondón), con nombres de integrantes adultos mayores de su centro de asistencia; así como por la identificación de listados del personal de salud del Club de Leones de la Coordinación Zonal 9 (Quito).



El excoordinador de la zona 9, René Enríquez, le dijo a EL COMERCIO, que él no revisó ni aprobó el listado de vacunados en el Club de Leones. Aseguró que desde la semana pasada las listas eran validadas por los responsables de la vigilancia epidemiológica y de la salud en las coordinaciones zonales.



Según lo establecido en el Plan Vacunarse, elaborado por la Cartera del ramo, los coordinadores zonales tuvieron bajo su responsabilidad recibir y procesar exclusivamente las bases de datos del personal sanitario que entregan los gerentes de hospitales públicos, representantes legales de hospitales privados, de la red complementaria y centros de salud públicos y privados.



Días atrás también se conoció que dos TikTokers fueron vacunados en una casa de salud de Guayaquil, y que sus nombres fueron incluidos a mano en la lista de vacunación. Se trató del hijo y la novia de dos médicos del Hospital Teodoro Maldonado Carbo.



Este tipo de casos empezaron desde enero, con la llegada de las vacunas a Ecuador y el malestar ciudadano se ha manifestado, primero cuando se conoció que funcionarios administrativos fueron vacunados y luego cuando se supo que la madre del exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, también recibió el biológico.