Martha Moncayo: 'CNT es el respaldo físico de los datos del CNE'

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) se encargará oficialmente de dar el servicio de enlaces de datos para su transmisión el día de las elecciones presidenciales, del domingo 7 de febrero del 2020. Para ello, firmó un convenio con el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La gerenta de CNT, Martha Moncayo, explica a EL COMERCIO el proceso que se desarrollará el día de los comicios.



¿Cuál es el trabajo que CNT realizará el día de los comicios?



CNT tiene tres productos que estamos entregando. El primero es que se instalarán cerca de 2 000 puntos de conectividad en todo el país.



¿En qué consisten esos puntos?



Es como un tubo. La gente del Consejo Nacional Electoral (CNE) encapsula la información, la mete en el tubo y al otro lado debe salir perfectamente cuidada, tal cual fue ingresado, sin que se permita ningún tipo de ataque a esa información. Ese es el servicio que nosotros entregamos, nosotros entregamos desde el momento que la persona del CNE en una junta o en alguna de sus delegaciones provinciales ingresa información y llega al servidor central del CNE. Se han puesto 2 000 canales a disposición del CNE.



¿Cómo se garantiza la seguridad?



Nosotros en todo este proceso en el que la información camina en el tubo damos el servicio de anti DDoS (ataque masivo para ingresar a una página y hacerla colapsar) que protege más de los ataques. Normalmente cuando una página o un sistema es atacado, es este anti DDoS el que evita los ataques y así el sistema funciona lo más correctamente posible.



¿Cuál es el tercer campo de trabajo?



Damos lo que se llama canal seguro que es un sistema integrado de varios sistemas de seguridad y que técnicamente va aprendiendo. Si recibe un ataque, aprende sobre el ataque, bloquea el ataque y se vuelve más fuerte sobre ese tipo de ataque técnico. El camino que nosotros estamos entregando para la información que le pertenece al Consejo Nacional Electoral está totalmente protegido de punto a punto. Protegemos los ataques externos que puedan suceder en la transferencia de la información, mientras va caminando.



¿Tienen acceso a esa información?



Como CNT no tenemos ningún tipo de visualización sobre esta información. Hay protocolos de seguridad, nosotros somos una carretera, no tenemos acceso a ningún tipo de información, no existe forma de que manipulemos información, ni siquiera la podemos ver.



¿Qué otros servicios otorgarán al CNE?



Nosotros también somos su 'backup' (respaldo) físico en caso de el data center principal. El servidor principal del CNE se encuentra con ellos, ellos son quienes están con sus técnicos manejando el tema de la recepción de información, el proceso de la información, nosotros le damos la robustez para que puedan hacer ese proceso. Pero supongamos que les pasa algo a ese servidor principal, ellos tienen en una de nuestras datas center, que por temas de seguridad no podemos informar en cuál, otros sistemas en hosting. Es decir, tienen albergado en nuestro data center un segundo servidor que es un espejo del primero.



¿De qué modo servirá ese espejo?



Se guarda toda la información que ingrese en el primero y que, en el supuesto de que algo le pase, el segundo se convierte en el servidor principal. Así, todos los casi 2 000 enlaces de transferencia de información ahora van a alimentar primero al 'backup' (respaldo) mientras al primero se le ve qué es lo que le ha pasado. Es una protección. En todo caso, como CNE tampoco tenemos acceso a ninguna información.



¿También realizarán un monitoreo?



Otro producto que estaremos entregando es un monitoreo constante, que se llama monitoreo de control de redes y de seguridad 24/7 que empieza desde este sábado 6 de febrero del 2021. Hay un monitoreo constante de que todos los sistemas estén arriba para que, por temas de conectividad, no se detenga el proceso.



¿Cuántas personas se desplegarán para el día de los comicios?



Tenemos un despliegue de 500 personas en todo el país.



¿Hay experiencias aprendidas respecto al trabajo de CNT en procesos electorales anteriores?



Hay lecciones aprendidas. Con respecto a las últimas elecciones hay una mejora de potencia, de alcance, en cuanto a lo que estamos entregando para la operatividad del software que pertenece al CNE. Es decir, ellos tienen el software que saca los resultados, nosotros tenemos que darles la potencia para que su software pueda funcionar.

​