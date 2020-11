El estado de Georgia no se pone plazo para anunciar un ganador por lo ajustado del escrutinio

El estado de Georgia solo tiene algo más de 47 000 papeletas por contabilizar, pero el escrutinio podría tardar días en finalizar debido a que el margen entre el presidente Donald Trump y el aspirante demócrata, Joe Biden, es tan pequeño que dependerá de contabilizar papeletas provenientes del extranjero, de bases militares y revisar otras con pequeñas erratas.

"No sabemos lo que vamos a tardar", indicó la noche de este jueves 5 de noviembre del 2020 Gabriel Sterling, responsable del sistema de gestión de votos del estado de Georgia, quien añadió que técnicamente tienen hasta dentro ocho días para presentar un resultado consistente y definitivo.



"Esperamos clarificar el resultado lo antes posible", señaló el funcionario, que no quiso ponerse un plazo para incorporar las algo más de 47 000 papeletas que quedan por contar y que incluyen votos desde el extranjero u otros con pequeñas erratas que se corrigen a mano, una por una y con la presencia de compromisarios de los dos grandes partidos.



"Aún hay papeletas (por correo) que están llegando, papeletas que tienen que ser corregidas, otras que son provisionales (y dependen de una identificación posterior)", explicó Sterling.



Trump mantiene una ventaja de 13 000 votos en Georgia con cerca del total del escrutinio, pero aún quedan papeletas que en otro escenario se procesarían en los próximos días y no cambiarían significativamente el resultado, pero este año podrían dar la vuelta a los resultados de las elecciones presidenciales en este estado clave.



Algo más 17 000 papeletas provienen del condado de Chatham, donde se encuentra la ciudad de Savannah, por lo que la balanza podría inclinarse a favor de Biden, ya que los demócratas suelen tener un mayor apoyo en la zonas urbanas.



"Vamos a tener que hacer un recuento para presidente, seguramente", indicó Sterling, algo que no obstante solo se abordaría si lo pide alguno de los candidatos.



"Ahora mismo, terminado es una palabra muy relativa", señaló Sterling, que se ha convertido en la voz del escrutinio de Georgia, que con sus 16 votos electorales es clave para determinar quién superará los 270 votos del Colegio Electoral en este momento, con Pensilvania, Nevada, Carolina del Norte y Arizona sin decidir.