Exjefe de Inteligencia de Carondelet pidió en 2010 la ubicación de Balda, revela general de la Policía de Colombia

El cuarto oficial en la línea de mando de la Policía de Colombia y exdirector de Inteligencia de esta institución, el general Jorge Luis Vargas, reveló este 20 de junio del 2020 que un oficial al servicio de la Presidencia de Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa pidió a Inteligencia de ese país la ubicación de Fernando Balda para su captura.



“En abril de 2010, fui informado por el mayor, para esa época, Carlos Andrés Martínez, quien era el jefe de Asuntos Internacionales de la Dirección de Inteligencia, que el mayor Rommy Vallejo, que para esa época, era un funcionario de la Dirección de Inteligencia de la Policía de Ecuador, le había solicitado la ubicación de un ciudadano ecuatoriano, de nombre Fernando Balda, para que fuera capturado en Colombia”, dijo el general Vargas al diario El Tiempo en una entrevista publicada este sábado.



En abril del 2010, Vallejo era un oficial de Inteligencia de la Policía en servicio activo y estaba asignado a Carondelet como jefe de la Unidad de Protección e Inteligencia de la Presidencia de Ecuador, como hombre de confianza de Correa. Cuatro años después Rommy Vallejo sería nombrado titular de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), en donde estuvo hasta febrero del 2018 (en septiembre de ese año la Senain fue eliminada y en su lugar fue creado el Centro de Inteligencia Estratégica).



En 2010, Balda afrontaba demandas penales en Ecuador; opositor del régimen, fue sentenciado por injurias. En 2012 fue blanco de un fallido secuestro en Bogotá, por el cual hubo personas detenidas en Colombia y se inició un proceso en Ecuador. La Fiscalía ecuatoriana ha acusado a Rafael Correa, Pablo Romero, Raúl Chicaiza y Jessica Falcón. Romero era en 2012 el titular de la Senain, en tanto que Chicaiza y Falcón, agentes policiales.



En entrevista con El Tiempo, el actual director de Seguridad Ciudadana de la Policía del vecino país aseguró no tener ningún nexo con el secuestro de Balda llevado a cabo en 2012. Su pronunciamiento se produce un día después de que El Tiempo informara que Fernando Balda había enviado una carta al Palacio Presidencial de Nariño, dirigida al presidente de Colombia, Iván Duque. En la misiva, el activista político acusaba al general Vargas como cómplice del plagio. “El hecho de que el general Vargas aún no haya sido imputado no quiere decir que no haya estado vinculado a la comisión de alguno de estos delitos (…); tampoco significa que no vaya a ser imputado en el proceso que aún no ha concluido ni en Ecuador ni en Colombia”.

Este sábado, el general Jorge Luis Vargas respondió al rotativo colombiano.



General Vargas, es usted señalado de participar en el secuestro de Fernando Balda, ¿qué tuvo que ver usted con esos hechos?

No es cierto que yo haya participado en un hecho criminal como esta persona ha venido afirmando durante un tiempo. Él ha indicado que el presidente Juan Manuel Santos dio unas instrucciones a la Policía Nacional, (para facilitar su secuestro), pero eso no es así. Y se lo pueden preguntar al señor expresidente Santos y al director de la Policía de la época, el general Óscar Naranjo.



Balda dice que usted era el director de Inteligencia para esa época, y que dicha unidad participó en su secuestro…



No es cierto que la dirección de Inteligencia o yo participáramos en un hecho de esa naturaleza.



Se afirma que en Colombia estuvo Romy Vallejo, que era asesor en ese momento del presidente Rafael Correa, y que él habló con usted o alguien de Inteligencia para apoyar el secuestro…

La Policía de Colombia por muchos años ha tenido una relación de las más cercanas con la Policía de Ecuador. En abril de 2010, fui informado por el mayor, para esa época, Carlos Andrés Martínez, quien era el jefe de Asuntos Internacionales de la Dirección de Inteligencia, que el mayor Rommy Vallejo, que para esa época, era un funcionario de la Dirección de Inteligencia de la Policía de Ecuador, le había solicitado la ubicación de un ciudadano ecuatoriano, de nombre Fernando Balda, para que fuera capturado en Colombia.



La respuesta fue que hiciera todas las solicitudes de ley, a través de la circular roja de Interpol, o con solicitud de captura para pedir la extradición de Gobierno a Gobierno. Ese es el proceso en todas las policías del mundo.



Pero usted refiere el año 2010, y el secuestro de Balda fue en 2012, ¿está seguro de las fechas?

Totalmente.



¿Esa solicitud de apoyo para ubicarlo fue casi año y medio del secuestro?



Así es.



¿Y quién le dio la respuesta al mayor Vallejo?



El mayor Martínez le comunicó al mayor Vallejo las vías a las que podía recurrir, y nunca más tuve conocimiento de alguna otra solicitud sobre el señor Balda. Ni solicitud de captura por Interpol.



¿Usted alguna vez se reunió con el mayor Vallejo para hablar del señor Balda?



No, nunca me reuní con Vallejo. Él hizo la solicitud a través de Martínez. Es lo único que sé de Vallejo frente a la situación con Balda.



¿Usted era el director de Inteligencia?



Así es.



¿Y de la solicitud de Vallejo, hay algún documento?



Fue una solicitud verbal, no hubo nada escrito. Ellos (Martínez y Vallejo), se reunieron en el Club de Oficiales, y tuvieron esa conversación, los dos. Y reitero, nunca me reuní con Vallejo para hablar de ese tema. En ese momento, fue un tema que hablamos con Martínez, porque se trataba de la solicitud de un oficial activo de la Policía de Ecuador, perteneciente a la dirección de Inteligencia de ese país.



¿Vallejo por qué contacta a Martínez?

Porque Martínez era el jefe de Asuntos Internacionales de Inteligencia, y por ser el jefe de esa dependencia, manejaba las relaciones con todos los países.



¿Usted conoce a Rommy Vallejo?

Sí, lo conozco. Me encontré con él en Ecuador y Colombia, en muchas actividades binacionales, no solo a él, conozco a muchos policías del país vecino por los trabajos que se han desarrollado en términos de la cooperación en la lucha contra el terrorismo, narcotráfico y el crimen organizado. Pero nunca me reuní con Vallejo para hablar del señor Balda. Y jamás por teléfono me hizo algún comentario o solicitud en el mismo sentido.



