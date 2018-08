Los Gay Games llevan a París su lucha en favor de la visibilidad

LEA TAMBIÉN

Los Gay Games, los juegos deportivos internacionales de la comunidad LGTBI, inauguran hoy (4 de agosto del 2018) en París una décima edición que reúne a más de 10 000 deportistas de 70 países y busca derribar los estereotipos y luchar en favor de la visibilización de ese colectivo.

La cita parisina, que arrancará a las 18:00 (16:00 GMT), sucede a la organizada en Cleveland (EE.UU.) en 2014 y sigue la estela de la lanzada en San Francisco en 1982 con el impulso del decatleta estadounidense Tom Wandell.



Bajo el lema "All equal" (Todos iguales"), los participantes, amateurs, optarán por la medalla en 36 disciplinas, que incluyen deportes como la natación, el tenis y el bádminton y otras categorías como la petanca o la danza urbana.



"Somos deportistas, pero al mismo tiempo estamos derribando barreras", explicó el vicepresidente de la asociación Deporte y Diversidad, Luis Pérez, creada en 2017 por los cinco principales clubes deportivos LGTBI de la Comunidad de Madrid.

El espíritu competitivo está a la orden del día, asegura, pero estos juegos del colectivo que agrupa a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGTBI) "van más allá de las marcas".

Un hombre agita la bandera del arco iris en el Rainbow Run, desde el Ayuntamiento de París hasta el Concorde Place durante el día de apertura de la edición de 2018 Gay Games, en París, el 4 de agosto de 2018.



"Luchamos por el concepto de igualdad en general, por un mundo mejor que no deje a nadie detrás. El deporte es muy importante porque es un vehículo de transmisión de pasiones que bien encauzadas se convierten en valores positivos", destaca Pérez, madrileño de 40 años y periodista de profesión.



El equipo Deporte y Diversidad de la Comunidad de Madrid, integrado por 42 deportistas, compite con el patrocinio de la comunidad autónoma, y la delegación española está formada en total por unas 60 personas.



Estos juegos se celebrarán hasta el 12 de agosto en 67 sedes en París y la región parisina y se autodefinen como la mayor manifestación deportiva, cultural y festiva del mundo, abierta a todos los niveles aunque dividida por categorías.



"Sirven también para que personas que en sus países no pueden ser ellas mismas tengan un lugar donde serlo. Los que tenemos voz tenemos la obligación de hablar y de ejercer", apuntó Pérez, que los disputa por primera vez y aspira a llegar a los cuartos de final en tenis.



Conferencias sobre deporte y diversidad, cuyas conclusiones se reunirán en un manifiesto que se difundirá el 11 de agosto, completan la agenda de unos juegos que, en su opinión, intentan "normalizar lo que es normal".



"La visibilidad es muy necesaria para la normalización, y los primeros que tenemos que hacernos visibles somos nosotros, desde la base. (...) Cómo vamos a pedírselo a los deportistas profesionales, con la presión que tienen, si nosotros mismos no salimos del armario", concluye.