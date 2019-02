Familia de Gastón busca recursos para el tratamiento de cáncer de retina en el ojo izquierdo del niño de 1 año 7 meses

LEA TAMBIÉN

El domingo 3 de febrero del 2019, Verónica Espín bañó a su hijo Gastón, de 1 años 7 meses, como de costumbre. En un momento del baño, su ojo vio de manera directa a la luz del foco y la madre notó un aro de luz blanca en el ojo izquierdo. Le llamó la atención porque –recuerda- en algún momento leyó sobre el retinoblastoma y cómo detectarlo. Decidió ir donde un oftalmopediatra.

Tras el chequeo del especialista, le realizó un eco, una resonancia de cuello, cráneo, cerebro y la órbita de los ojos. Todo ello contrastado para determinar y confirmar el tumor canceroso en la retina de su ojo izquierdo. Vino también un examen de fondo de ojo para determinar el estadio en el que se encuentra el tumor. Se determinó que Gastón tiene retinoblastoma y el tumor está en estadio C pasando a D.



La noticia fue devastadora para la familia de Gastón. Los médicos que atendieron el caso le dijeron a Verónica Espín que “se puede tratar a través de una terapia intraarterial, que es una quimioterapia”. Pero, también le dijeron, que en Ecuador no se cuenta con este tratamiento. “Esto mientras el tumor se encuentre en estado C. Si pasa a estado D o E se deberá realizar la enucleación directa, es decir, quitar su ojito”, relata la madre.



Este tratamiento intraarterial que consiste, explica Verónica Espín, en realizar la quimioterapia desde una arteria en la ingle para que llegue a la retina del ojo izquierdo. “Esto ayuda a disminuir el tumor, luego tendría unas sesiones de quimio, no muchas. Así se puede salvar su vida, su ojo y su vista”.



El país más cercano en el que se podría realizar este tratamiento es Argentina. Para ello, la familia necesita conseguir fondos para costear los gastos médicos y de permanencia en ese país. “Las tres sesiones de intraarterial cuestan USD 40 000”, cuenta Espín. Sin embargo, luego de este tratamiento, también deberá someterse a más quimioterapias en Ecuador. Por ello y para solventar más gastos deberán recaudar un valor mayor al del tratamiento, explica Espín.



En Argentina, cuenta la madre, le atenderá un especialista en retinoblastoma. La oncóloga-pediatra, que atiende a Gastón en Ecuador, ya envió los documentos al especialista argentino. Él ya los revisó y “lo que nos dijo hasta ahora es que mi hijo va a tener tres o cuatro intraarteriales. Sin embargo, cuando Gastón esté allá se hará una evaluación para confirmar cuántas de estas intervenciones necesitará”.



En la actualidad, Gastón no siente dolor frente a su afección en el ojo izquierdo. Actúa con normalidad y a la vista no es perceptible el tumor en su ojo. La madre de Gastón detalla que una forma de tener un primer acercamiento a esta afección es realizar una fotografía con flash directo al rostro del pequeño. Así, dice, se podrá ver ese aro de luz en el ojo y habrá que visitar al especialista, que es el oftalmopediatra, para que este entregue las confirmaciones del caso.



La mañana del 18 de febrero del 2019, Verónica Espín buscó asesoramiento y atención en Solca. Sin embargo, "me dijeron que no me pueden atender porque no hay espacio. ¿Qué hago yo como mamá?"







Las donaciones se pueden hacer a través de las siguientes maneras:



- Con efectivo en la cuenta de ahorros 1050228773 del Banco del Pacífico a nombre de Verónica Espín (cédula 1718011495).





- Tarjeta de crédito a través de Gofundme Baby Gaston's treatment en este link.