¿Cuánto gastó Ecuador durante estadía de Assange en la Embajada en Londres?

El canciller José Valencia reveló ante el Pleno de la Asamblea Nacional el detalle de los rubros gastados por Ecuador durante la permanencia de Julian Assange en la Embajada ecuatoriana en Londres, donde se refugió el 19 de junio del 2012 y consiguió un asilo que fue dado por finalizado este jueves 11 de abril del 2019. El valor total supera los USD 6,5 millones.

Ante los legisladores, el Ministro de Relaciones Exteriores dijo que desde cuando dio Ecuador asilo al fundador de Wikileaks, el 16 de agosto del 2012, hasta el 2018, "Ecuador destinó USD 5 817 000 en seguridad para Assange. Y casi USD 400 000 en gastos médicos, alimentación y lavado de ropa".



El Canciller agregó que en el 2012, adicionalmente, se desembolsaron USD 300 000, para asesorías jurídicas que recibió el australiano en la legación diplomática.

El ‘hacker’ australiano asumió sus gastos de manutención desde el 1 de diciembre del 2018, según el Gobierno de Ecuador.

Julian Assange fue detenido por la Policía británica este jueves 11 de abril del 2018 en la Embajada de Ecuador en Londres. El fundador de WikiLeaks fue trasladado a una comisaría. Foto: EFE



La Convención de Caracas sobre el Asilo Territorial, firmada por Ecuador, dice que “los gastos de toda índole” que demande la internación de asilados políticos irán por cuenta del Estado.



Las cifras sobre los gastos que ha asumido Ecuador por mantener asilado a Assange se conocen horas después de que el el activista fuera arrestado este jueves en la Embajada de Ecuador en Londres, por parte de miembros de la Policía británica.

Assange no estaba incomunicado en la Embajada de Ecuador en Londres. En esta foto se lo ve que usaba un celular, expone el canciller José Valencia en la Asamblea



El canciller Valencia aseguró que el fundador de WikiLeaks “violó reiteradamente” las normas que regían su protección y mencionó a las convenciones interamericanas de asilo diplomático de La Habana y Caracas.



Durante la estadía de Assange en la sede diplomática pasaron cuatro embajadores. La sede diplomática de Ecuador en Londres ha recibido a cuatro embajadores desde el 2010. La primera fue Ana Albán, que estuvo a cargo 39 meses, la siguió Juan Falconí, con 21 meses, y Carlos Abad, quien asumió en cargo en 2015 y fue cesado en 2018.



Finalmente, el presidente Lenín Moreno, en diciembre del 2018, designó al diplomático Jaime Alberto Marchán Romero como nuevo embajador de Ecuador en el Reino Unido, un misión en la que su principal propósito fue resolver el caso del fundador de WikiLeaks.



Activistas y simpatizantes de Julian Assange realizaron un plantón en los exteriores de Scotland Yard, tras la detención del fundador de WikiLeaks. Foto: EFE

La convivencia con un inquilino permanente en la oficina no fue fácil. Y, al haber aceptado la petición de asilo, el Gobierno tuvo que hacerse cargo del inesperado huésped.



Albán, en ese entonces, al ser consultada sobre esa relación, se limitó a decir que hablaban cuando era necesario, una relación de trabajo. Pero un año después, en junio del 2013, renunció y cambió su cargo en Londres por uno en la sede de La Paz, Bolivia.



Con el siguiente embajador, Falconí, la situación no fue diferente. Según fuentes cercanas a Wikileaks, mantenían una relación distante, muy incómoda. Y cuando se su supo que la afección pulmonar de Assange se había agravado, en 2014, el australiano convocó a una rueda de prensa, en la que lo acompañó solo el entonces canciller Ricardo Patiño.



De la relación con Carlos Abad no se conocen detalles. Pero cuatro meses después de que llegara Abad, en octubre del 2015, el Gobierno británico redujo la vigilancia de la sede, que hasta entonces le había costado unos USD 18 millones, según la Policía Metropolitana.



La ministra María Paula Romo, durante una rueda de prensa, este jueves 11 de abril, dijo que Assange “durante su estadía en la Embajada en Londres, durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa, toleraron cosas como que el señor Assange ponga heces fecales en las paredes de la Embajada y otro tipo de comportamientos de esta naturaleza que está largamente alejado del respeto mínimo que un huésped puede tener en un país que lo ha acogido de manera generosa”.

El presidente Lenín Moreno dijo haber pedido y obtenido de las autoridades británicas que Julian Assange no sea extraditado hacia un país donde podría ser condenado a pena de muerte y anunció que Ecuador había revocado el asilo y la nacionalidad de Assange.



Además, la ministra del Interior, María Paula Romo, aseguró que hay dos hackers rusos y una persona vinculada a WikiLeaks que están inmiscuidas en intervención de política interna de otros países, y de desestabilización en Ecuador.