Gasolineras reportan flujos normales de conductores a un día del incremento del precio gasolinas extra y ecopaís

La atención y afluencia en las gasolineras del Ecuador fue normal hasta horas de la mañana de este martes 25 de diciembre del 2018, previo al anuncio del incremento del precio de la gasolina extra y ecopaís.

La medida fue anunciada el 18 de diciembre por el ministro de Finanzas, Richard Martínez, quien indicó que el precio se incrementará de USD 1,48 a 1,85, a partir de mañana, miércoles 26 de diciembre.



En la gasolinera Petroecuador en el sector de San Bartolo en el sur de Quito, la afluencia de clientes fue baja en la mañana, explicó uno de los empleados.

En este autoservicio, los conductores de vehículos hicieron su carga de gasolina habitual. Jorge Caiza recargó USD 10 de extra, como todas las semanas. “El próximo lunes o martes ya tendré que tanquear con USD 12”, dijo.



En Guayaquil tampoco hubo mayor movimiento en las gasolineras. Las estaciones atendieron sin mayor demanda ayer lunes.



En tres sitios ubicados en el centro de la urbe se informó que no se han constatado aglomeraciones o una mayor asistencia de usuarios. “Al parecer el feriado de Navidad disipó lo una eventual avalancha de ciudadanos. No sabemos si mañana habrá una mayor afluencia de público”, dijo uno de los despachadores de la estación ubicada en las calles Córdova y Loja, en el centro de la ciudad.



Un panorama similar se evidenció en los sectores La Atarazana, calle Boyacá y avenida Quito. En las estaciones de esos lugares no hubo mayor problema.



En gasolineras de Cuenca, se constató que la atención durante el día es normal. Por las noches, durante el feriado de Navidad, se incrementó el número de conductores que abastecen a sus vehículos de combustible.

El sábado 22 de diciembre, el administrador de uno de esos centros de la capital azuaya, cuyo nombre lo mantuvo en reserva, aseguró que la atención es normal, solo que ahora Petrocomercial entrega menos combustible. Él se mostró molesto porque dijo le redujeron la cantidad que solían asignarle.



Juan Armijos, empleado de la gasolinera Miraflores, contó que por las noches se incrementa la presencia de clientes para cargar de combustible en sus autos. “Como puede ver, hoy no hay aglomeraciones y se atiende con toda normalidad”. Eso ocurrió hasta las 14:00 de este martes 25 de diciembre.



Del recorrido efectuado por las gasolineras de Cuenca, solamente la que queda cerca del estadio Alejandro Serrano Aguilar tuvo afluencia de clientes. En un momento hubo filas de vehículos, pero luego se normalizó.