Gasolineras iniciaron cobro de extra y ecopaís con nuevo precio de USD 1,85

A partir de la publicación del suplemento en el Registro Oficial, las gasolineras en Quito comenzaron este miércoles 26 de diciembre del 2018, a hacer el cambio de precios paulatinamente, unas más temprano que otras.

En un recorrido realizado la tarde de este miércoles por algunas estaciones de servicio de la ciudad se consultó a los clientes sobre el alza de 37 centavos en la gasolina extra.



Cristóbal Vela, conductor de un Nissan X - Trail, carga su automóvil con extra desde que subieron el precio de la súper. Seguirá consumiendo extra, porque con el alza dice que ahora gastará lo que gastaba anteriormente con súper para llenar el tanque, USD 23.



“Me parece bien, no podemos vivir subsidiando todo, debemos tener precios reales. Espero no tener problemas mecánicos me dijeron que solo debo limpiar bien los inyectores”, dijo Vela, antes de cargar en estación de Petrocuador, del norte de la ciudad.



Como distribuidora de empanadas chilenas, Yolanda Naranjo realiza recorridos por la ciudad a diario en su Daewoo Damas.



“Sí me afecta mucho. Al mes gasto como USD 110 en gasolina, ahora será más. Probablemente suba el costo de mis productos, pero depende de cómo esté el mercado”, contaba mientras cargaba el tanque de su vehículo en una gasolinera Primax, al norte de Quito.



Diego Vinueza trabaja como distribuidor de Uber Eats, mínimo seis horas al día, en una moto Tundra. Al día gasta USD 3 en gasolina, ahora calcula que gastará USD 1 más para que le rinda el motor, por lo que sabe que al día sus ganancias en la aplicación disminuirán. Depende del día y del tiempo que trabaje suele hacer entre USD 5 y 20.