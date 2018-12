El incremento del precio de la súper tomó por sorpresa a usuarios

LEA TAMBIÉN

Este 27 de diciembre los conductores se encontraron con una novedad: la gasolina Súper dejó de costar USD 2,98 y ahora se vende hasta USD 3,10, dependiendo de la comercializadora. En la Terpel por ejemplo, el nuevo precio se fijó a las 10:40 a USD 3,099.

“Cuando Petrocomercial facturó súper, la elevó de precio y ahí las comercializadoras empezamos a ver el precio en que iba a estar”, dijo Tania Macas, administradora de la estación Terpel ubicada en Av. Quito y Primero de mayo en Guayaquil.



Hasta esa estación de servicio acudió José Morocho, quien no estaba enterado del aumento. “Yo sabía que estaba a USD 2,98, eso dijeron la vez pasada”. A su vehículo le puso USD 10 y con el nuevo precio, le resultaron 3,22 galones.



Luis Pauta fue otro de los usuarios que no tenía conocimiento de la medida, pero que igual prefiere la gasolina Súper por mejor mantenimiento a su vehículo. Él llegó hasta la estación de servicio PS, en Boyacá y Piedrahita, donde el precio aún se mantenía a USD 2,98.



Kléber García es el encargado de esta gasolinera y mencionó que la comercializadora ya tiene la orden del nuevo costo, aunque a ellos no les han dado la disposición de subir el valor. La misma postura tiene en la gasolinera Mobil, ubicada en Loja y Córdoba. “Todas las Mobil seguimos con el mismo precio”, señaló Joel Peñafiel.



La disposición de este cambio está dada en el decreto del alza de combustible que rige desde el pasado miércoles 26 de diciembre del 2018. José Garzón es miembro de la Federación Nacional de Distribuidores, tiene dos estaciones de gasolina y asegura que “este nuevo decreto anula al anterior –emitido en agosto pasado-, ahí se ampara liberar el precio hasta USD 3,10”.

Según Leonardo Alvarado, presidente de la Asociación de Propietarios de Gasolineras del Guayas, el precio de 3,10 rige desde ayer hasta el 31 de diciembre. Desde el 1 de enero lo determinará Petroecuador, de acuerdo al decreto.



“En estaciones de servicio como la Primax ya se dio la disposición para que rija este precio en la súper”, detalló Alvarado, quien agregó que esa variación de valor se percibe desde las terminales con el incremento de 12 centavos.



Sin embargo, en una circular de Petroecuador, dirigida a sus distribuidores afiliados del sector automotriz, se sugiere que en el caso de la gasolina súper para el mes de diciembre el precio sea de USD 2,98 hasta el 31 de diciembre de 2018.



Además de la súper, Alvarado menciona que el precio del diésel para autos particulares también subirá y que incluso ya algunas comercializadoras tienen la orden de hacerlo.