Gasolina extra y ecopaís ganaron mercado

La Asamblea discutirá mañana la Pro forma 2019, luego de los ajustes que hizo el Ejecutivo a las observaciones que planteó el Pleno.

Entre los puntos que se debatirán se hallan las medidas que tomará el Gobierno para reducir el costo de los subsidios, luego de la revisión del precio del barril de crudo en la Pro forma, que pasó de USD 58,29 a USD 50,05.



Para que la baja del precio estimado de petróleo no obligue al Estado a adquirir un nuevo financiamiento, el Gobierno plantea “profundizar” el análisis de optimización de los subsidios a los combustibles el siguiente año.



La propuesta de revisar estas subvenciones se anunció ya en agosto pasado y estaba previsto que se realizara en diciembre, mediante la conformación de una mesa de diálogo. Pero aún no se ha concretado.



Fabián Carrillo, viceministro de Economía y Finanzas, expresó que se está trabajando en este tema. “No sé si los tiempos nos den hasta diciembre, porque queremos tener una propuesta sólida”.



El Gobierno apostará por revisar los subsidios de los derivados para que los ingresos de la Pro forma se mantengan sin variación. Se espera reducir en USD 613 millones los gastos de importación de derivados.



Para la compra de estos productos se planteó un valor de USD 4 841 millones en la Pro forma 2019. Se trata de un monto mayor a la del 2018.



Entre enero y octubre de este año se destinaron USD 3 283 millones para importar derivados, según cifras del Banco Central del Ecuador (BCE). El monto invertido es mayor a los USD 3 141 millones fijados en el Presupuesto General del 2018.



Este incremento se explica por el alza del precio del barril de crudo, según el Ministerio de Economía y Finanzas.



Los derivados que demandan más recursos son el diésel y las naftas de alto octano, que se emplean para producir gasolinas súper y extra.



Para reducir el costo de los subsidios, en agosto pasado el Gobierno eliminó una parte de la subvención que tenía la gasolina súper para el sector automotor y subió el precio del diésel 2 para camaroneros, atuneros y “otras pesquerías”. Sin embargo, el gasto en subsidios no bajó.



En septiembre y octubre del 2018 se destinaron USD 186,8 millones más que en los mismos meses del 2017, para subvencionar el costo total de los derivados, según el BCE.



Cifras de Petroecuador señalan que el consumo de la súper en el sector automotor pasó de 3,7 millones de barriles entre enero y octubre del 2017 a 3,6 millones en el mismo período de este año; es decir una reducción del 2%. En cambio, el consumo de extra y ecopaís aumentó en 1,3 millones de barriles en este lapso.



Para la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleos del Ecuador (Camddepe), subir el galón de súper a USD 2,98 fue “poco efectivo”. Según datos del gremio, si bien la participación del consumo de este derivado en el total de gasolinas cayó 4 puntos porcentuales en octubre, la demanda de extra y ecopaís, cuyo galón cuesta USD 1,48, subió cinco puntos.



Oswaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Camddepe, dijo que la participación de la súper en el consumo, antes del alza de precio, era de 14,7%. Subió en agosto debido al anuncio del Gobierno, pero desde septiembre bajó (ver gráfico).



Patricio Larrea, ministro de Energía (encargado), atribuyó la baja en el consumo de la súper, en parte, a que los consumidores -sensibles al costo del derivado- han disminuido el uso de los vehículos.



Y en cuanto al sector pesquero, el consumo de diésel 2 disminuyó en 164 714 barriles durante los primeros ocho meses de este año, respecto del mismo período del 2017.



Walter Spurrier, analista económico, expresó que la revisión de los subsidios de los derivados es “urgente” en el 2019, porque caso contrario el Estado debería buscar mayor financiamiento.

Luis Calero, abogado petrolero, mencionó que debido a las elecciones que se realizarán en marzo será complicado impulsar una revisión de subsidios en el primer semestre.