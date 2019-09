Solo 55 de los 123 ganadores del concurso Galardones accedieron a sus premios

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En el quinto concurso de reconocimiento a la investigación universitaria Galardones, Monserratth Espinosa obtuvo el primer lugar. Ella participó con su proyecto denominado el 'Rol del Diseño Editorial en el Reforzamiento y Puesta en Valor de los Saberes de los Pueblos Ancestrales'. La joven ganó, por lo que fue una alegría para ella, pero pronto eso se convirtió en un sinsabor.

Luego de dos años, Monserratth aún no ha podido acceder a su premio. Ha presentado varias quejas a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt). La última vez –relató– le dijeron que debía esperar. Sin embargo, en el Instituto de Fomento al Talento Humano (IFTH) le garantizaron que sí le darán su premio, por lo que se siente más tranquila.



Sobre el tema, Senescyt reconoció que la joven fue una de las ganadoras del concurso Galardones, en el 2017. Ella habría postulado al programa de posgrados nacionales, pero fue rechazada, ya que su premio correspondía a un programa internacional, señaló la entidad.



Monserratth dijo semanas atrás que las condiciones cambiaron desde Senescyt. “Tras analizar su caso, y en vista de que las postulaciones del 2019 ya están fuera de plazo, la Senescyt y el IFTH realizarán las gestiones correspondientes para que su postulación sea aceptada en el 2020 y así la ciudadana acceda a su premio”.



La entidad de Educación Superior, además, señaló que entre el año 2017 hubo 22 ganadores de este concurso. Ellos tienen hasta el 2020 para reclamar sus premios. De este número solo tres ya lo han hecho efectivo. El resto (19) “pudieron haber postulado en el programa Becas de Posgrado Internacional, el cual estuvo vigente hasta el 11 de agosto de 2019”.



Este proceso aún no termina y está en etapa de validación. Los resultados se conocerán hasta mediados de septiembre de este 2019 y serán quienes presentaron todos los requisitos.



Este concurso, que se realizó por última vez en el 2017, tuvo 123 ganadores, en el periodo comprendido entre 2013 y 2017. De ellos 55 ya hicieron uso del premio, es decir, tuvieron beneficios para aplicar sus becas. “El periodo de vigencia de estos galardones ya finalizó, por lo tanto, quienes no postularon en los programas de becas que la Senescyt habilitó ya no lo podrán hacer”.



Los ganadores estaban vinculados a las áreas de: Educación, Arte y Patrimonio Cultural, Matemáticas y Estadística, Ciencias Naturales, Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), Ingeniería e Industria, Ingeniería Civil, Arquitectura y Construcción, Agricultura, Silvicultura y Veterinaria, Salud y Bienestar y Recurso Marinos y Pesca.



Senescyt también aclaró que los premios se basaban en la exoneración de ciertos requisitos para los programas de becas o ayudas económicas.



Así: “en las convocatorias 2013, 2014 y 2015, el premio del concurso Galardones de tercer nivel era la exoneración y correspondía únicamente a la prueba de aptitud en el programa Convocatoria Abierta; y, en las convocatorias 2016 y 2017, el premio consistía en la exoneración del proceso de evaluación (examen y entrevista) dentro del Programa de becas de Convocatoria Abierta. Esta actividad se realizaba una vez que la Subsecretaría de Investigación informaba los resultados”.



Lo mismo ocurría en el caso de la convocatoria 2014 del concurso Galardones del cuarto nivel. El premio consistía en el apoyo financiero de hasta USD 5 000, para presentar su trabajo científico en un evento internacional académico o exoneración del examen para beca de doctorado.



La Subsecretaría de Investigación Científica -dijo Senescyt- se encargó de la asignación del presupuesto para pagar los eventos en los cuales se seleccionaban a los beneficiarios; no estaba a cargo del otorgamiento de los premios.