Galo Mora, Mariano Zambrano y Marco Troya negaron acusaciones en caso ‘Sobornos 2012-2016’

Solo tres de los cinco convocados para comparecer ante la Comisión de Fiscalización por el caso ‘Sobornos 2012-2016’ y ‘Majado’ acudieron. La mesa legislativa sesionó en Guayaquil la mañana de este jueves 25 de julio del 2019, a propósito de los 484 años de Fundación de la ciudad.

El exsecretario de Alianza País (AP), Galo Mora, compareció vía Skype; y de forma presencial lo hicieron los exprefectos de Los Ríos, Marco Troya, y de Manabí, Mariano Zambrano. El exlegislador Chirstian Viteri, pidió se le difiera su comparecencia y no se contactó a Gustavo Bucaram.



En una intervención que duró cerca de media hora, Mora dijo que desde el pasado 27 de marzo vive en México porque es asesor del presidente del Fondo de Cultura Económica.

Galo Mora compareció vía Skype ante la Comisión de Fiscalización. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO



Refirió que el 15 de noviembre del 2010 fue nombrado secretario ejecutivo de AP en la convención que se hizo en Guayaquil y el 30 de abril del 2014, en la convención de Esmeraldas, entregó la designación a Doris Soliz.



En su ejercicio, dijo, todas las informaciones relativas a ingresos, egresos del movimiento fueron trasladados a la comisión de organizaciones políticas del Consejo Nacional Electoral (CNE) y fueron conocidas por ese ente.



El asambleísta Fausto Terán le preguntó si recibió aportes de empresas que hayan tenido contratos con el Estado, ante lo cual el exsecretario respondió que no conoció de donaciones, ni tuvo relación con empresarios.

“Yo he sido muy claro en informar a la ciudadanía y ahora lo hago tal como lo hice a la Fiscalía General del Estado y a esta Comisión que yo jamás he tenido contactos con empresarios, con empresas ligadas o no con el Estado, mi función ha sido exclusivamente la de la representación legal, política y de formación política del movimiento Alianza País”.



El legislador también preguntó si se recibieron fondos a través del Instituto de Pensamiento Político. Pero Mora afirmó que en el lapso que fue directivo no hubo tal Instituto y que solo hubo una secretaría de educación política.

Durante la comparecencia de Galo Mora se mencionó que el Código de Ética de Alianza País se establecía un aporte voluntario del 5% de funcionarios del Gobierno para el movimiento. Esto ocasionó la crítica del legislador Eliseo Azuero, quien mocionó que se traslade hasta la Comisión de Justicia, que trata las reformas al Código de la Democracia, la necesidad de eliminar aquello.



El legislador Ángel Gende le preguntó a Mora si conocía a Rolando Carrera Maya, quien según las investigaciones de dos portales habría recibido USD 1 150 000 que habrían sido entregados a Mora.



“Es absolutamente falso”, respondió Mora, quien dijo que Rolando Carrera trabajó en la dirección financiera y al final trabajó en tesorería.



“En representación legal y política nosotros hemos llevado adelante una comprobación de la licitud de los aportes y tengo entendido que todos los ingresos fueron transferidos a la cuenta única del Banco Nacional de Fomento, eso sí es absolutamente seguro y ahí se puede tener con las cuentas las informaciones respectivas de los fondos obtenidos por aportes voluntarios”.

Los exprefectos de Los Ríos, Marco Troya, y de Manabí, Mariano Zambrano llegaron a la audiencia con la Comisión de Fiscalización. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO



Luego, Marco Troya ingresó a la sesión que se desarrolló en una sala de la Gobernación del Guayas. Ahí dijo que se enteró por redes sociales de que se lo acusa de haber hecho un aporte a AP a nombre de la Prefectura.



Refirió que es inconcebible aquello y que hay una auditoría realizada entre enero del 2013 y abril del 2018 a los movimientos financieros de la Prefectura, en lo que se evidencia supuestamente que en ningún momento ha existido ese tipo de aportes.



“No hemos realizado aportes en campañas electorales, no he sido parte del buró nacional. Sí quiero manifestar es que es inconcebible que un comentario que se emita a través de redes sociales sea una verdad tácita”.

Troya mencionó también a los aportes voluntarios para AP. Aseguró que había conocimiento de aquello, pero que en su provincia nunca estuvieron de acuerdo. “Nosotros en ningún momento canalizamos ni exigimos a ningún funcionario del Gobierno Provincial que realicen aportes por ninguna índole”.



De su parte, Mariano Zambrano respondió que su Prefectura fue administrada de la mejor manera y que no hubo ningún centavo desperdiciado, por lo que negó que haya utilizado fondos públicos para AP. Agregó que su administración ha sido auditada entre el 2005 y 2018.

El ex prefecto de Manabí, Mariano Zambrano, negó que haya gestionado desde la Prefectura aportes para Alianza País. Aseguró que desde el 2005 y 2018 su administración ha sido de las más auditadas en el país



Al término de las tres comparecencias, el asambleísta Ángel Gende criticó las intervenciones de los funcionarios. “Nadie sabe nada, nadie recuerda nada, nadie ha dado un centavo, pero lo curioso del caso es que tenemos un exvicepresidente en la cárcel, por lo tanto es responsabilidad de la comisión esclarecer el tema”.



Johanna Cedeño, presidenta de la Comisión de Fiscalización, afirmó que alrededor de unas 30 personas más serían convocadas por el caso Arroz Verde. Para ello se pidió un plazo de ampliación de 20 días, que no se verá afectada por la vacancia legislativa que será entre el 12 y el 26 de agosto próximos.