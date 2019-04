Galo Lara pide nuevas elecciones en Los Ríos por un supuesto fraude electoral

LEA TAMBIÉN

Galo Lara, excandidato a la prefectura de Los Ríos por Sociedad Patriótica, presentó una denuncia por un presunto fraude electoral "sistemático y masivo" durante los comicios del 24 de marzo pasado.

Lara señaló hoy, martes 16 de abril del 2019, que entregó las pruebas de su denuncia en los despachos de los consejeros Enrique Pita y Luis Verdesoto, integrantes del Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE).



El excandidato sostiene que se habrían detectado unas 700 actas con presuntas irregularidades. Según el exasambleísta, al comparar las actas de escrutinio que se entregaron a los delegados de las organizaciones políticas, con las que están colgadas en la web del CNE, se habrían hallado casos en los que presuntamente se alteró el número de sufragantes.



Además, afirma que se detectaron las mismas firmas, correspondientes a los presidentes de las Juntas Receptoras del Voto (JRV), en ocho cantones fluminenses distintos. Como parte de su denuncia, Lara también señala que se habrían validado actas que no contaban con las rúbricas de los miembros de las JRV.



El cuadro de Sociedad Patriótica solicitó a las autoridades del CNE que se declare la nulidad de los comicios en Los Ríos y que se convoquen a nuevas elecciones. Lo hace, con base en el artículo 143 del Código de la Democracia, que hace referencia a la nulidad de las votaciones cuando “se comprobare suplantación, alteración o falsificación del registro electoral, o de las actas de instalación o de escrutinio”.



El exlegislador señaló que, si su denuncia no tiene eco en el CNE, acudirá a la Fiscalía General del Estado.



Luis Verdesoto, consejero del CNE, presentó ya una denuncia en la Fiscalía por un presunto intento de fraude en los cantones Mocache, en Los Ríos; y en Alfredo Baquerizo Moreno-Jujan, en Guayas. Según el consejero, en el reconteo se habrían alterado los datos de seis actas, presumiblemente en los votos blancos y nulos.



Además, la Fiscalía General del Estado ya abrió un expediente tras la denuncia presentada por tres candidatos al Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), sobre un presunto fraude electoral. La Fiscalía dispuso que los consejeros Diana Atamaint, Enrique Pita y José Cabrera rindan su versión libre y voluntaria sobre el caso el martes 30 de abril del 2019.



La Fiscalía también solicitó que el CNE remita los nombres, cargos y datos de ubicación de los técnicos informáticos y de las personas que estuvieron a cargo de la plataforma digital durante los comicios del 24 de marzo pasado.



El CNE también deberá remitir los datos de la empresa proveedora de internet contratada para las elecciones. Del mismo modo, el ente tendrá que informar a la Fiscalía sobre la existencia de procesos administrativos y otras denuncias en torno al proceso electoral.



El recurso que motivó la apertura del expediente fue interpuesto por Hernán Ulloa, Fausto Lupera y Hugo Ludeña, quienes participaron en la contienda electoral para conformar el nuevo Cpccs. Lo hicieron con base en unas declaraciones del consejero electoral José Cabrera, emitidas el 29 de marzo pasado, en torno a los problemas en la página web de difusión de resultados registrados el día de las elecciones.



Cabrera habló de "indicios graves" y adelantó que no se habría cumplido lo estipulado en el contrato suscrito con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).



Diana Atamaint, presidenta del organismo electoral, recordó que se conformó una comisión técnica que investigará los hechos suscitados en la Junta Electoral de Los Ríos. Está instancia deberá presentar un informe sobre las presuntas irregularidades denunciadas.



Atamaint agregó que, desde el miércoles 17 de abril del 2019, el CNE empezará a entregar las credenciales a las autoridades electas en Galápagos, Santa Elena, Orellana, Napo y Sucumbíos. En esas provincias ya no hay recursos de impugnación ni apelaciones pendientes.