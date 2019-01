TCE acepta apelación de Galo Lara y sí será candidato a prefecto de Los Ríos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El exasambleista Galo Lara sí será candidato a prefecto de Los Ríos, luego de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) aceptará su apelación para participar en los comicios seccionales del 24 de marzo.

Lara, quien fue condenado por asesinato, presentó una impugnación en el Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de que su candidatura fuera objetada por la Junta Provincial Electoral de Los Ríos. En esas dos instancias sus recursos no fueron aceptados.



Sin embargo, en la sesión del TCE efectuada la noche del jueves, 24 de enero del 2019, tres de los cinco jueces resolvieron aprobar la apelación de Lara, quien participará por el Partido Sociedad Patriótica.



Lara está sentenciado a 10 años de cárcel como autor intelectual del triple crimen de una familia, el 2011, en el cantón Quinsaloma, Los Ríos. En agosto del 2018, el exlegislador obtuvo prelibertad, al cumplir el 40% de la condena.



El Código de la Democracia, en su artículo 96, determina que no podrán ser candidatos a cargos de elección popular quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sancionados con reclusión, o por cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado.



El CNE inscribió 80 281 candidatos para las elecciones seccionales del próximo 24 de marzo. Sin embargo, las candidaturas quedarán en firme, una vez que se sustancien todos las objeciones, impugnaciones y apelaciones.



Inicialmente, los consejeros del CNE anunciaron que la lista final de candidatos estaría lista el pasado 15 de enero. Sin embargo, hubo retrasos y todavía no termina la fase de calificación.