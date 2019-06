Galarza dice que será la gobernadora de Tungurahua

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La exasambleísta de Creo, Ana Galarza, aseguró hoy, lunes 17 junio del 2019, que será la nueva gobernadora de Tungurahua. Sin el actual gobernador en funciones, José Romero, explicó que sigue en el cargo y que no ha sido informado sobre este cambio.

José Romero, explicó en rueda de prensa que no ha recibido ninguna notificación formal del presidente de la República, Lenín Moreno, ni de la ministra del Interior, María Paula Romo, y que se mantiene como el Gobernador de la provincia. Afirmó que si llega el documento respectivo acatará la disposición.



“Soy un hombre respetuoso a las decisiones del Primer Mandatario y un militante de su proyecto político. Mejor les invito a trabajar en beneficio de los jóvenes, niños, adultos mayores y por la seguridad”, dijo Romero.



Por su parte, Galarza dijo que sería la nueva Gobernadora de Tungurahua. Según ella, fue un pedido del presidente Moreno. “Aún desconozco cuándo me posesionará en el cargo”.



La posible posesión de Ana Galarza, exasambleísta, como la nueva Gobernadora de Tungurahua causó polémica. En las redes sociales hubo un amplio debate, debido a que fue censurada dentro de la Asamblea Nacional por gestión de cargos públicos.



Al referirse a lo que manifiestan en las redes sociales en contra de su posible nominación como Representante del Ejecutivo en Tungurahua, mencionó que los “correístas” no le van a perdonar porque les fiscalizó. “Qué Correista me va aplaudir si fiscalicé a Jorge Glas”.



Sobre la posibilidad de que no podría ser funcionaria pública dos años, luego de la cesura de la Asamblea Nacional, Galarza explicó que el Artículo 49 Ley Orgánica del Servicio Público (Losep) se refiere a sumarios administrativos que no se aplican en su caso.



Galarza aseguró que en otro tipo de destituciones el impedimento a ejercer un cargo público es cuando ha existido causal de delitos contra la administración del Estado.



“Tengo el certificado del Ministerio de Trabajo de no impedimento de ejercer un puesto público, porque fui censurada por supuesta gestión en el nombramiento de cargos públicos con prueba de cargo en el que yo constaba como referencia laboral en el curriculum vitae”, dijo la exasambleísta.



Por otra parte, Galarza dijo que debe hablar con la ministra del Interior, María Paula Romo, para analizar la línea que el Gobierno desea se aplique en la provincia.



Aseguró que nunca fue parte del movimiento Creo, sino que fue quien le buscó para que sea candidata a la Asamblea. “Mientras fue asambleísta me mantuve en el bloque de Creo, pero no soy adherente. Creo también tiene un acuerdo de Gobernabilidad con el gobierno de Lenín Moreno, porque es una pérdida de tiempo, un estancamiento y disputas políticas cuando se requieren soluciones. El Mandatario en una solución Salomónica llamó al Acuerdo Nacional y es un deber de todos los ecuatorianos asumirla”.



Mencionó que su nominación es una decisión adoptada por el Ejecutivo y ellos deben haber realizado un análisis. “Vamos a trabajar por la provincia, conozco las necesidades que a diferencia de la Asamblea si se pueden ejecutar las propuestas que no se puede realizar en la asamblea. Me han acusado de tantas cosas pero todo ha sido desvirtuado. Soy una mujer libre; tanto así lo conoce el Presidente que por eso gozo de su confianza. El tiempo saca siempre la verdad y esta siempre prevalece”.



En tanto, el director del Movimiento Creo, en Tungurahua, Fernando Gavilánez, explicó que espera que se confirme la noticia y que es una gestión personal de la exAsambleísta Galarza, puesto que el movimiento tiene una línea definida de una clara oposición al régimen del Socialismo del Siglo XXI. “Nuestro movimiento está al margen de la nominación que se pueda dar en los próximos días”.



Confirmó que tiene un acuerdo con el Gobierno relacionado a 8 puntos que la Asamblea iba a trabajar en beneficio del país y que fueron siempre planteados por el Movimiento Creo como la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, la Derogatoria a la Ley de Comunicación y otros que han afectado al país.