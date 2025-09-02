El reportaje Lo que viven los adolescentes ecuatorianos, con o sin dinero: ¿Quién cuida de ellos? de Gabriela Quiroz, periodista de EL COMERCIO, recibió una mención de honor en el concurso de periodismo de sostenibilidad ‘Voces en Acción‘.

La publicación muestra cómo adolescentes de distintas realidades enfrentan abandono, violencia y falta de apoyo. Resalta historias de jóvenes que deben sobrevivir sin la protección del Estado ni de sus familias.

Más de adolescentes

Los 10 mejores trabajos del concurso

El jurado de este concurso seleccionó los 10 mejores reportajes entre más de 60 postulaciones. Estos fueron los resultados por categoría:

Los ganadores de Legado en Acción

En la categoría Legado en Acción, el jurado otorgó los dos primeros lugares a reportajes sobre medio ambiente:

Primer lugar: Contaminación en los ríos de Quito: un problema sin solución inmediata, de Estefanía Chaparro, La Hora

Contaminación en los ríos de Quito: un problema sin solución inmediata, de Estefanía Chaparro, La Hora Segundo lugar: El Sol Ilumina la Lucha de los Achuar en la Amazonía Ecuatoriana, de Isabel Alarcón, Diario El País

El Sol Ilumina la Lucha de los Achuar en la Amazonía Ecuatoriana, de Isabel Alarcón, Diario El País Mención de honor: Lo que viven los adolescentes ecuatorianos, con o sin dinero: ¿Quién cuida de ellos?, de Gabriela Quiroz (El Comercio).

Jóvenes Talentos

Primer lugar: Monte Sinaí: donde la infancia lucha por no desaparecer, Camila Delgado, UEES

Monte Sinaí: donde la infancia lucha por no desaparecer, Camila Delgado, UEES Segundo lugar: Salvar las Abejas para salvar la selva, de Francisca Valencia, USFQ

Salvar las Abejas para salvar la selva, de Francisca Valencia, USFQ Mención de honor (empate): Brechas en acceso a la educación, de Ivanna Freire, USFQ

Estero Salado: crónica de un barro con memoria, de Gonzalo Herrera, Ecotec

Voces del Territorio

Primer lugar: Las mujeres que patrullan, de Lourdes Ramos, Ambato (Trabajo escrito)

Las mujeres que patrullan, de Lourdes Ramos, Ambato (Trabajo escrito) Segundo lugar: El privilegio del agua, de Milly Pico, Santa Elena (Trabajo audiovisual)

El privilegio del agua, de Milly Pico, Santa Elena (Trabajo audiovisual) Mención de honor: El alcantarillado en Puyo: 3 plantas de tratamiento abandonadas y 4 ríos contaminados, de Emilia Trujillo, Puyo (Trabajo escrito)

‘Voces en Acción’ es organizado por Ayuda en Acción y Editorial Vistazo, con apoyo de la Unión Europea y la Universidad Espíritu Santo (UEES). El objetivo: promover el periodismo transformador, que dé voz a comunidades y visibilice los grandes desafíos sociales y ambientales del país.