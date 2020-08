Gabriela Pazmiño: ‘Mi corazón llora al ver tanta maldad’

LEA TAMBIÉN

Gabriela Pazmiño publicó en su cuenta de Instagram un mensaje sobre su familia, luego de la detención de su suegro, el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz.

“Hoy mi corazón llora al ver tanta maldad jamás imaginada, jamás vista, hoy lloro por mi familia, por mi suegro, suegra, sobrinos, cuñada que tuvieron que vivir el horror de la injusticia”. Así comenzó su texto que acompaña con una fotografía donde se la observa a ella, con su esposo Dalo Bucaram, suegros, cuñados, hijos y sobrinos.



La mañana de este miércoles 12 de agosto de 2020, elementos del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía y de la Fiscalía allanaron el domicilio del exmandatario, en el norte de Guayaquil, para ejecutar una orden de aprehensión contra Bucaram.



“Lloro por las lágrimas de mi esposo y la de mis hijos…es esto justo? Familia resistamos se los pido resistamos, no dejemos de confiar en Dios y la esperanza de vidas mejores para todos con respeto y justicia. Atesoren estas imágenes y tengamos fe de volver estar así todos porque eso somos una familia siempre unida…los amo con mi alma” (Sic).



‘Gaby’, como se la conoce por su paso como presentadora en programas de la televisión y de farándula nacional, y exlegisladora por el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), se encuentra en Estados Unidos con su familia, desde febrero pasado.



El 31 de julio de 2020, una jueza dispuso medidas sustitutivas a la prisión preventiva para ella. Debía presentarse, a partir del 4 de agosto, todos los días en la Fiscalía de Flagrancia en Guayaquil. Pero eso no se ha cumplido. La Justicia también ordenó prisión preventiva para los hermanos Bucaram Pulley, Jacobo, Dalo y Michel, por el presunto delito de asociación ilícita en la venta ilegal de medicinas durante la pandemia.



Aproximadamente a las 05:00 de este miércoles 12 de agosto, los agentes ingresaron hasta la habitación donde se encontraban durmiendo Bucaram y su esposa María Rosa Pulley.



Ella llegó hasta el hospital Abel Gilbert Pontón, en el Suburbio de Guayaquil hasta donde fue trasladado Bucaram para un chequeo médico, y dijo que no se había permitido el acceso durante la mañana.



“No me dejan pasar, porque está prohibido, es otra violación más a los derechos humanos de Abdalá”, declaró a los medios en los exteriores de la casa de salud.



“Irrumpieron en mi casa de forma grotesca, rompiendo puertas y todo. Por qué no me llamaron a decir que querían entrar, sabiendo que Abdalá estaba en la casa. Tiene un grillete y por medio del grillete lo podían localizar”.

Según la esposa de Bucaram Ortiz, sus nietos estaban asustados al ver tantos policías en la casa. Además, contó que el expresidente se mantenía en el hospital y había querido almorzar, pero no le dejaban pasar. “Es con dedicatoria”.