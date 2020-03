El futuro jefe de personal de Donald Trump, en cuarentena voluntaria por riesgo de covid-19

LEA TAMBIÉN

Mark Meadows, designado hace pocos días por Donald Trump como su nuevo jefe de personal, se encuentra actualmente en cuarentena voluntaria después de estar en contacto con una persona que dio positivo por coronavirus, según el portavoz de este defensor del presidente estadounidenses.

Pese al aislamiento autoimpuesto, Meadows no tiene síntomas y ha dado negativo en una prueba hecha por “precaución”, detalló el vocero.



“Mark Meadows fue informado este fin de semana de que podría haber estado en contacto con el participante en la (gran conferencia conservadora) CPAC que dio positivo por Covid-19 hace 12 días”, indicó. “Permanecerá en cuarentena voluntaria hasta el final del período de 14 días el miércoles”, añadió.



Trump anunció el viernes que había elegido a este republicano de 61 años para ocupar el puesto de jefe de personal, por el que ya pasaron otros tres funcionarios en la presidencia de Trump.



Meadows aún no ha asumido el cargo y su asunción no estaba programada para esta semana, informó CNN, citando a un funcionario estadounidense.



Cinco miembros electos del Congreso estadounidense anunciaron previamente que también se habían puesto en cuarentena voluntaria. Cuatro de ellos estuvieron expuestos al virus, como Meadows, en la conferencia organizada del 26 al 29 de febrero cerca de Washington.



Entre ellos, al menos dos republicanos tuvieron contacto físico con Trump después de haber estado en el evento.