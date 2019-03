Gabinete de Seguridad se reunirá el 8 de marzo de 2019 por situación en la frontera norte

LEA TAMBIÉN

El Gabinete estratégico de seguridad del Gobierno ecuatoriano se reunirá este viernes, 8 de marzo, debido al desplazamiento de ciudadanos colombianos hacia el sector de Palma Real, en el cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, que se dio el fin de semana pasado.

El anuncio lo hizo la tarde de hoy, jueves 7 de marzo del 2019, la ministra del Interior, María Paula Romo, en el Palacio de Gobierno, luego de presentar al presidente, Lenín Moreno, un balance sobre el operativo de seguridad aplicado en el pasado feriado de Carnaval en todo el país.



Romo atribuyó el desplazamiento de ciudadanos colombianos a las repercusiones de los enfrentamientos de grupos armados ilegales en el vecino país, los cuales se disputan territorios para actividades de narcotráfico.



La Secretaria de Estado afirmó que por parte de la Policía ecuatoriana en la frontera con Colombia hay unos 4 000 uniformados desplegados para garantizar la seguridad ciudadana.



El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de San Lorenzo, de su lado, tenía previsto reunirse hoy para dar seguimiento a esta situación.



El martes pasado, un comunicado de la Secretaría de Riesgos dio cuenta que 188 personas estaban en condición de desplazadas; y que de ellas 160 (49 familias) se encuentran en casas de familias acogientes y las restantes en la casa comunal.



En relación al operativo de seguridad por Carnaval, Romo manifestó que Ecuador tuvo “el feriado más seguro de los últimos 10 años”, pues comentó que los homicidios intencionales no pasaron de 10, frente a los 30 que ocurrieron en igual periodo del año pasado.



En breves declaraciones a la prensa, el presidente, Lenín Moreno, expresó su “satisfacción” con el balance presentado.



De otro lado, Romo comentó que no solo la Policía, sino también la Contraloría investigarán si se dio un uso apropiado al helicóptero policial que sufrió un accidente el lunes pasado en el norte de Quito, sin víctimas fatales.



En sus declaraciones la acompañaron el comandante y el director de operaciones de la Policía, pero no hicieron pronunciamientos.